Tesla müşterilerinden 2500 dolar istedi

CARMEDYA.COM – Tesla, ABD ve Kanada’daki tüm Model 3 rezervasyonu yapan müşterilerden 2500 $ ödeme yaparak model için teyit istedi.

400 kişi listeye adını yazdırdı

400’den fazla müşteri, giriş seviyesi elektrikli sedan için 1000 dolarlık depozito yatırmıştı. Tesla şimdide otomobillerini yapmaya başlamadan önce ek olarak müşterilerden 2 bin 500 dolar daha istedi. Tesla bu siparişlerin hepsinin onaylanmasıyla nakit para konusunda oldukça kalkınacağa benziyor. 2018 yılının ikinci çeyreği kapanırken, Tesla yılın ilk yarısını pozitif bir notla ve kumbarasını doldurarak kapatacak.

Üretim hedeflerine ulaşmak için çok para gerekiyor

Tesla, Model 3’ün üretimini sürekli olarak haftada 5000 birime çıkarmaya çalışıyor. Ancak 2018 yılının Haziran ayı sonunda, bu rakamın sadece 3400 ünitede kalacağı tahmin ediliyor. Bu ayın başlarında Tesla, üretimi artırmak için büyük bir alanda yeni bir genel montaj hattı daha kurdu.