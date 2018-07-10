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Tesla müşterilerinden 2500 dolar istedi

Yazan Kübra Yeşilkaya -
Tesla model 3

CARMEDYA.COM – Tesla, ABD ve Kanada’daki tüm Model 3 rezervasyonu yapan müşterilerden 2500 $ ödeme yaparak model için teyit istedi.

400 kişi listeye adını yazdırdı

400’den fazla müşteri, giriş seviyesi elektrikli sedan için 1000 dolarlık depozito yatırmıştı. Tesla şimdide otomobillerini yapmaya başlamadan önce ek olarak müşterilerden 2 bin 500 dolar daha istedi. Tesla bu siparişlerin hepsinin onaylanmasıyla nakit para konusunda oldukça kalkınacağa benziyor. 2018 yılının ikinci çeyreği kapanırken, Tesla yılın ilk yarısını pozitif bir notla ve kumbarasını doldurarak kapatacak.

Üretim hedeflerine ulaşmak için çok para gerekiyor

Tesla, Model 3’ün üretimini sürekli olarak haftada 5000 birime çıkarmaya çalışıyor. Ancak 2018 yılının Haziran ayı sonunda, bu rakamın sadece 3400 ünitede kalacağı tahmin ediliyor. Bu ayın başlarında Tesla, üretimi artırmak için büyük bir alanda yeni bir genel montaj hattı daha kurdu.

Kübra Yeşilkaya
2014 yılında lisede, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık bölümünü bitirmişdir. 2016 yılında SAÜ MYO Üniversitesinden, Habercilik ve Gazetecilik den mezun olmuştur. Ayrıca AÖF – Medya ve İletişim bölümünde eğitimine devam etmektedir. 2014 den 2016 yılları sonuna kadar Kampüshaber gazetesinde Grafikerlik ve muhabirlik, aynı zamanda Hürriyet aile sitesinde editör yardımcılığı yapmıştır. Kısa bir süre M&T Reklam şirketinde grafik tasarımcı olarak yer almıştır. 2017 yılında Anadolu Yaşam Sağlık Tesislerinde Sosyal Medya Uzman yardımcılığı ve grafikerlik yapan Kübra Yeşilkaya, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup da yeni görevine devam etmektedir.

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