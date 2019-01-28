Tesla Model 3’e yeni kit geldi

Tesla Model 3’e yeni gövde kiti geldi. Artık aracınız daha agresif görünecek. Tasarımda sportiflik arayanlar buraya.

Müşteriler, Parlak, Mat veya özel bir RevoZport tarafından yapılan bu kit, otomobili daha sportif göstermek için elinden geleni yapıyor. Tasarım oldukça dikkat çekici hale gelmiş. Kitin maliyeti ise 5.500 dolar olarak hesaplanmış. Bu fiyata değer mi? Karar sizin.

Kitte neler var?

Model 3R kiti ile model daha geniş çamurluklara sahip oluyor. Ön tampon bölümde ufakta olsa bir oynama göze çarpıyor. Yan etekler otomobilin sportif karakterini daha da öne çıkarmış. Arka bölümde ise bagaj üstü spoiler modeli sportif göstermiş. Difizör kısmı da elden geçirilmişModelde çok kollu ve büyük inç jantlar kullanılmış. Otomobilin performansı konusunda herhangi bir değişim yer almıyor. Model 01-00 hızlanmasını 3.3 saniyede tamamlıyor. Modelin ulaşabildiği menzil ise hala 500 kilometre.