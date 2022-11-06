Tamamen elektrikli Peugeot e-2008 Türkiye’de!

CARMEDYA.COM – Peugeot’nun B-SUV segmentindeki temsilcisi SUV 2008’in tamamen elektrikli versiyonu e-2008, Türkiye yollarına 900 bin TL’den başlayan fiyat etiketiyle çıktı.

İlk aşamada, sınırlı sayıdaki bayide ve stoklarla ve tek donanım seçeneği olan GT versiyonuyla satışa sunulan Peugeot e-2008’lerin tamamı kısa sürede satılırken, gelecek aylarda teslimat için ön sipariş alımına da başlandı.

Lansman dönemine özel olarak duvar tipi şarj cihazı (Wallbox), E-Şarj istasyonlarından 1 yıl geçerli 20 bin TL elektrik üyeliği ve şarj kablosu hediyeleriyle iddialı bir başlangıç yapan Peugeot e-2008, 136 HP’lik gücü, 260 Nm’lik torku ve 3 farklı sürüş moduyla, markanın Türkiye’deki elektrikli mobilitedeki dönüşümündeki ilk örneği olma özelliğini taşıyor.

Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu

“e-2008 ilk ama kesinlikle tek elektrikli modelimiz olmayacak”

Peugeot e-2008 ile Türkiye pazarında ilk defa elektrikli bir otomobil sunduklarını belirten Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, “Türkiye otomotiv pazarında elektrikli otomobillerin hem adet hem de pazar ivmesi başka hiçbir segmentte yaşanmıyor. Bu değişim içinde uygun şartların oluştuğuna inandığımız için ilk elektrikli modelimizi, B-SUV segmentinde uzun zamandır lider olarak yer aldığımız SUV 2008 üzerinden, e-2008 olarak belirledik. Gelen ilk parti araçların tamamı kısa bir sürede satılırken, hızla gelecek aylarda teslimat için ön sipariş almaya da başladık. Elektrikli 2008’e yoğun bir ilgi olması bizleri mutlu ediyor. Bu arada e-2008 bizim Türkiye’de satışa sunduğumuz elbette ilk model ama kesinlikle tek elektrikli modelimiz olmayacak. 2023’te e-308 elektrikli binek modelimize ek olarak, ilerleyen yıllarda elektrikli hafif ticari araçlarımızla da ürün gamımızı genişleteceğiz” açıklamasında bulundu.

Etkileyici tasarım

Peugeot SUV 2008’in etkileyici tasarımı, e-2008’de de korunuyor. Önde, markanın sembolü olan üçlü aslan pençesi ışık imzası full LED farlar, “Peugeot imzası Aslan Dişi” gündüz farları, yatay motor kaputu ve Metalure tampon kaplamasıyla güçlü ifade mevcut. Yan tasarıma geçildiğinde aerodinamik detaylarla hafifletilmiş 18 inç jantlar, parlak siyah cam çerçeveleri ve açılır cam sunulması dinamik tasarımı destekliyor. Ön çamurlukta yer alan “e” monogramıyla da aracın tamamen elektrikli olması kendini belli ediyor. Arka tasarımda da e-2008 ifadesiyle araç içten yanmalı motorlara sahip versiyonlarından ayrılıyor.

İç mekân

i-cockpit özellikli iç mekanda kompakt GT paket deri direksiyon, 3D dijital ön gösterge paneli, 10 inç kapasitif dokunmatik multimedya ekranı ve dikkat çekici e-toggle vites tasarımı sürdürülüyor. “Lime Yeşil” dikişler ve detaylarla elektrikli e-2008, çerçevesiz ve elektrokrom dikiz aynasına ek olarak Mistral alcantara koltuk döşemeleriyle de lüks ve konforlu bir atmosfer sunuyor. Ayrıca 8 farklı renkte ambiyans aydınlatması ayarlanabiliyor.

Güvenlik donanımları

Çok kapsamlı güvenlik donanımlarıyla sınıfının en iyilerinden biri olan Peugeot e-2008, Yorgunluk Tespit Sistemi (Dikkatsizlik Algılama), Dur & Kalk Fonksiyonlu Adaptif Cruise Control, Şerit Konumlama Asistanı, Güvenli Takip Mesafesi Uyarısı, Kör Nokta Uyarı Sistemi, Akıllı Far Sistemi (Aktif Uzun Far) ve Aktif Tam Durdurma Güvenlik Freni’ni standart olarak sunuyor. 3 farklı görüş açısı sunulan Geri Görüş Kamerası, Ön ve Arka Park Sensörleri ve 3D Navigasyon, modelin teknolojik donanımları arasında yer alıyor. Dış tasarımdaysa Açılır Cam Tavan ve Tavan Perdesi, Tavan Barları ve Karartılmış Arka Camlar standart olarak sunuluyor.

Sürüş deneyiminde elektrikli dönemi

Peugeot e-2008, 3 farklı sürüş modunda farklı güçler ve menziller sunabilen seçeneklerde seyahat edilebilmesini sağlıyor. Normal Mod seçiliyken 109 HP güç ve 220 Nm tork sunabilen model, 130 km/s maksimum hız ve 324 km menzil sağlayabiliyor. Spor Mod seçiliyken 136 HP güç ve 260 Nm tork sunabilen e-2008, 150 km/s maksimum hıza kadar ulaşabilirken, menzil yaklaşık yüzde 10’luk bir kayba uğrayabiliyor. Eco Mod seçildiğindeyse güç 82 HP’ye, tork da 180 Nm’ye ve maksimum hız da 95 km/s’ye düşüyor ancak menzil Normal Mod’a oranla yüzde 40’a varan artış sağlanıyor. Peugeot e-2008’deki 50kWh Lityum İyon Bataryalar için 8 yıl- 160 bin km (%70) batarya garantisi sunuluyor. Ayrıca rejeneratif fren ile menzil kazanımı da gerçekleştirilebiliyor.