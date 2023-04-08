Tam 1001 HP: Lamborghini Revuelto

CARMEDYA.COM – Automobili Lamborghini, markanın 60. yıl dönümünde ilk süper spor V12 hibrit plug-in HPEV (Yüksek Performanslı Elektrikli Araç) Revuelto’yu tanıttı.

Revuelto, benzeri görülmemiş yeni mimarisiyle performans, sportiflik ve sürüş keyfi açısından yeni bir aşamayı temsil ediyor. 1001 H’Plik güç, ilk kez 12 silindirli bir Lamborghini’de görücüye çıkan çift kavramalı şanzımanın yanı sıra üç elektrikli motorla birlikte tamamen yeni bir içten yanmalı motorun birleşik gücünden sağlanıyor.

Yeni 128 HP/litre içten yanmalı motor, olağanüstü bir ağırlık-güç oranı sağlayan iki ön eksene konumlanan akılı motor ve şanzımanla sinerji içinde çalışıyor. Üç elektrik motoru, tam elektrikli sürüş modunu da destekleyen bir lityum-iyon yüksek güçlü (4500 W/kg) pil takımıyla çalışıyor.

Sant’Agata Bolognese fabrikasında el işçiliği ile üretilen karbon fiber, yeni otomobilin ana yapısal unsuru olup, sadece tek gövde ve şaside değil, kapılar ve tamponlar dışında kaportanın tüm elemanlarında kullanılıyor. Güçlü motor gücüyle birleşen karbon fiber ve hafif malzemelerin kapsamlı kullanımı, Lamborghini tarihindeki en iyi ağırlık-güç oranına ulaşılmasına katkıda bulunuyor.

Yeni Revuelto, tüm bu özellikleriyle 0’dan 100 km/sa hıza yalnızca 2,5 saniyede çıkarken bu süre 0-200 km/s’de 7 saniyeden kısa bir sürede gerçekleşiyor. Araç aynı zamanda 350 km/saat’in üzerinde azami hıza ulaşıyor. Bu rakamlar, elektrikli tork yönlendirme ve tam elektrikli sürüş modunda da mevcut olan dört tekerlekten çekiş sayesinde süper spor otomobilin güçlendirilmiş niteliklerini hem yolda hem de günlük sürüşte ifade etmesini sağlıyor.

Tasarım

Revuelto, Lamborghini tasarımının geleceğini bugünden yollara taşıyor. Yeni şekil geçmişin ikonik ve efsanevi Lamborghini V12 otomobilleriyle bağlantı kurarken, yeni orantılarıyla geleceğin kapısını aralıyor.

1971 Countach prototipinden ilham alan model etkileyici bir görünüme sahip. Tek bir uzunlamasına çizgi üzerinde geliştirilen mükemmel orantılarıyla tasarlanan 1972 Countach, Uzay Çağı dönemini temsile den saf ve temel bir stil yaratmıştı. Dikey olarak açılan makaslı kapılarla dikkat çeken model, ayrıca Murcielago’nun kaslı yapısı ve eğimli ön kısmı ile Diablo’nun taklit edilemez oranlarına ve arka çamurluktaki yüzen kanatlara saygı gösteriyor.

Tasarım, önden başlayıp kabini ve motoru kucaklayan ve altıgen biçimli egzozlara doğru incelen iki çizgi tarafından çevrelenen şekillendirilmiş yüzeylerle karakterize edilen havacılık unsurlarından esinlenmiş.

Kabinin görsel merkezi, merkezi havalandırma deliklerini ve otomobilin teknolojik kalbi olan 8,4 inçlik dikey dokunmatik ekranı çevreleyen uzay gemisi tasarımıyla belirgin bir karbon fiber profili barındırıyor.

Revuelto ile Lamborghini,’de sürücü tarafındaki 12,3 inçlik dijital ekran ve yolcu tarafındaki 9,1 inçlik ekranda pilot ve yardımcı pilot aynı bilgileri aynı anda görüntüleyebiliyor.

Gösterge paneli kaydırma işlevini sunarak, pilot ve yardımcı pilotun uygulamaları ve bilgileri merkezi ekrandan yan ekranlara akıllı telefon kullanırken olduğu gibi aynı sezgisel, hareket kolaylığıyla taşımasına olanak tanıyor. Üç dijital ekran, fiziksel düğmelerin çoğunun ortadan kaldırılmasını sağlarken, aynı zamanda sürücünün tıpkı bir yarış arabasında olduğu gibi tamamen sürüşe konsantre olmasını sağlayan yeni özellikler de uyguluyor.

Direksiyon, yarış dünyasından ve Essenza SCV12 deneyiminden esinlenmiş. Kolların üzerinde bulunan dört rotor, hem sürüş modlarını hem de otomobilin kaldırma sistemini ve arka kanat eğimini seçmek için kullanılıyor. Kokpitin ve kontrollerin sezgisel tasarımı, ayırt edici bir Lamborghini hissi veriyor: düğmeler, diğer işlevlerin yanı sıra dönüş sinyallerini ve çalıştırma kontrolünü etkinleştirmek için kullanılırken, sürücünün her zaman direksiyon simidini en iyi şekilde tutmasını sağlıyor.

Tavan tasarımı, Aventador Ultimae’den 26 mm daha fazla baş mesafesi sunarken, yeni yekpare gövde 84 mm daha fazla diz mesafesi sağlayarak, koltukların arkasında bir golf çantası boyutuna kadar olan bagajları yerleştirmek için ek alan bırakıyor. Bu alan, iki kabin arabasını alabilen ön kaputun altındaki bölmeye ek olarak konumlanmış.

Aerodinami

Optimum verimlilik, yüksek bastırma kuvveti ve minimuma indirilmiş sürükleme birleştirilerek elde edilmiş. Bu stratejideki kilit unsurlardan biri, tüm sürüş koşullarında en iyi aerodinamik performansı sağlamak için oluşturulan yeni aktif arka kanat.

Kanadın konumu sürüş modu ve dinamiğine göre değişiyor ya da direksiyon simidindeki özel rotor kullanılarak sürücünün tercihlerine göre manuel olarak değiştirilebiliyor. Kapalı konum elektrikli modda sürerken minimum direnç sağlıyor. Bu konum aynı zamanda yakıt ekonomisi için de en uygun konum. Kanat düşük sürükleme pozisyonunda olduğunda, yüksek hızlarda minimum sürükleme oluyor, böylece maksimum dengeyi sağlarken, en yüksek hız değerlerini iyileştiriyor. Öte yandan yüksek bastırma kuvveti konumu, Revuelto’nun çevikliğini ve yol tutuşunu optimize ederek, bastırma kuvvetini en üst düzeye çıkarıyor.

Yeni tasarım yaklaşımı Revuelto’nun Aventador Ultimae’ye kıyasla (maksimum yük koşullarında) ön aerodinamik yükü yüzde 33 ve arka yükü yüzde 74 artırmasını sağlıyor.

Güç aktarma organları ve düzen

Araç, benzeri görülmemiş bir düzen ve aktarma organı sergiliyor. Doğal emişli 6,5 litrelik V12 ortaya monteli motor, biri yeni çift kavramalı sekiz vitesli şanzımana entegre edilmiş üç elektrik motoruyla tamamlanıyor. Bu motorlar enlemesine monte edilmiş ve ilk kez içten yanmalı motorun arkasına yerleştirilmiş. Countach günlerinden beri iletim tüneli olan yerde ise bunun yerine elektrik motorlarına güç sağlayan bir lityum-iyon pil bulunuyor.

Elektrik motorları, düşük devirlerde güç dağıtımını artırıyor ve ayrıca yeni Revuelto’yu tamamen elektrikli bir arabaya dönüştürerek, Aventador Ultimae’ye kıyasla toplam CO2 emisyonlarını yüzde 30 azaltıyor .

Elektrikli dört tekerlekten çekiş

Revuelto, Lamborghini’nin en güçlü geleneklerinden birini koruyor: dört tekerlekten çekiş. Arka tekerleklere güç sağlayan içten yanmalı motorun yanı sıra, her biri ön tekerleklerden birine çekiş sağlayan bir çift elektrik motoru artık ön aksta görücüye çıkıyor. Ayrıca, seçilen sürüş modu ve koşullara bağlı olarak arka tekerleklere güç sağlayabilen sekiz vitesli çift kavramalı şanzımanın üzerine yerleştirilmiş üçüncü bir elektrik motoru da bulunuyor.

İçten yanmalı motor ve üç elektrik motorunun birleşik torku, içten yanmalı motor tarafından üretilen 725 Nm ve ön elektrik motorlarının her birinden 350 Nm ile süper spor otomobiller alanında bile benzersiz performans seviyeleri sunuyor. Toplamda, güç ünitesi 1001 HPlik bir kombine maksimum çıkış sağlıyor.

Batarya ise 1550 mm uzunluğunda, 301 mm yüksekliğinde ve 240 mm genişliğinde olup, toplam kapasitesi 3,8 kWh olan hücreleri içeriyor. Şarj sıfıra düştüğünde, hem normal yerel alternatif akım hem de şarj sütunu akımı kullanılarak 7 kW’a kadar yeniden şarj edilebiliyor ve sadece 30 dakikada tamamen şarj oluyor. Ayrıca ön tekerleklerden rejeneratif frenleme altında veya doğrudan V12 motordan sadece altı dakikada şarj edilebiliyor.

Yeni sekiz vitesli şanzıman, elektrik motorlarını besleyen lityum-iyon pil için tünelde yer bırakmak üzere uzunlamasına V12 motorun arkasında çapraz olarak konumlandırılmış. Bu, yüksek performanslı otomobiller dünyasında benzersiz olan ve Lamborghini’yi bir kez daha otomotiv mühendisliğinin en ileri noktasına yerleştiren teknik bir çözüm. Düzen, otomobilin dingil mesafesini sınırlamaya yardımcı oluyor ve en iyi sürüş dinamikleri için etkili ağırlık dağılımını destekliyor.

Lamborghini’nin 60 yıllık tarihinde, yalnızca iki diğer V12 otomobili enine arka vites kutusuyla donatıldı. Bu özel otomobiller ise 1966’da piyasaya sürülen ve yine orta-arka enine motor düzenini benimseyen devrim niteliğindeki Miura ve uzunlamasına bir motora ve yük taşıyan enine şanzımana sahip pist odaklı bir hiper otomobil olan Essenza SCV12…

Frenleme sırasında yalnızca sol pedalı basılı tutarak birden fazla vites düşüren ve sürücüye tam kontrol hissi veren sürekli vites küçültme ise şanzımanın en önemli özelliği olarak öne çıkıyor.

En yüksek performans durumlarına yanıt vermek için fren sistemi ve fren soğutma sistemi de yeniden tasarlanmış. Araç, en yeni nesil CCB Plus’a (Karbon Seramik Frenler Plus) sahip. Altı yerine on pistonlu ön kaliperler, 410x38mm disklerle birleştirilmiş, arkada ise 4 pistonlu kaliperler ve 390x32mm diskler kullanılmış. Fren yaparken daha iyi performans, termal yönetim ve akustik konfor için diskler bir sürtünme katmanıyla kaplanmış.