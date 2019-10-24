Suzuki’den ekim fırsatı

CARMEDYA.COM – Ülkemizde Doğan Otomotiv Grubu çatısı altında temsil edilen Suzuki, Ekim ayında avantajlı faiz fırsatları ve nakit alım destekleri sunuyor.

Swift’in otomatik şanzımanlı modelleri 109,500 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Kampanya kapsamında Swift modellerine özel; 40 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,49 faizli kredi oranı uygulanıyor. Suzuki Vitara ise 60 bin TL için 24 ay vadeli 0,49 faizli kredi fırsatı ile satılırken, nakit alımlarda hurda teşvikine ek olarak 7 bin TL kampanya indirimi sağlanıyor.