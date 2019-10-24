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Suzuki’den ekim fırsatı

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Ülkemizde Doğan Otomotiv Grubu çatısı altında temsil edilen Suzuki, Ekim ayında avantajlı faiz fırsatları ve nakit alım destekleri sunuyor.

Swift’in otomatik şanzımanlı modelleri 109,500 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Kampanya kapsamında Swift modellerine özel; 40 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,49 faizli kredi oranı uygulanıyor. Suzuki Vitara ise 60 bin TL için 24 ay vadeli 0,49 faizli kredi fırsatı ile satılırken, nakit alımlarda hurda teşvikine ek olarak 7 bin TL kampanya indirimi sağlanıyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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