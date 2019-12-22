Suzuki Vitara yenilendi

CARMEDYA.COM – İlk kez 1988 yılında yollara çıkan ve 30 yılı deviren Suzuki Vitara’nın yenilenen versiyonu, Türkiye’de satışa sunuldu.

Yeni Vitara’da, yenilenen krom görünümlü ön ızgara ve ön tampon, LED farlar ve parlak alaşımlı 17 inç jantlar öne çıkıyor. İç mekanda ise; sürüş dinamiklerine daha kolay hakim olunmasını sağlayan yeni 4,2 inç büyüklüğündeki renkli LCD yol bilgi ekranı, yeni saat tasarımı, kabin içerisindeki kaliteyi daha da artıran yumuşak dolgu malzemesi ve metalik yüzeyler ile süet koltuk döşemeleri göze çarpıyor.

Artırılmış güvenlik donanımları sunan yeni Vitara’da; Çift Sensörlü Fren Destek Sistemi (DSBS), Uyarlanabilir Hız Sabitleme Sistemi (ACC), Kör Nokta Uyarı Sistemi (BSM), Arka Çapraz Trafik Uyarı Sistemi (RCTA) ve Trafik İşareti Tanımlama Sistemi (TSR) yer alıyor.

Tamamı 6 ileri tam otomatik şanzımanlı olarak GL+ ve GLX Premium donanım seçenekleriyle, 4×2 ve 4×4 çekiş konfigürasyonlarında tercih edilebiliyor.

Direkt enjeksiyonlu ve turbo beslemeli 140 HP’lik Boosterjet motora sahip Vitara, hurda desteğiyle 156 bin 900 TL’den başlayan fiyatıyla satışa sunuluyor.