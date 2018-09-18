SUV Audi E-Tron ortaya çıktı

CARMEDYA.COM – Audi nihayet , önümüzdeki yıllarda lanse edilecek SUV modelini ortaya çıkardı. SUV Audi E-Tron gerek tasarımı gerekse performansı ile göz dolduracak.

Tam elektrikli üretim modeli

Alman üretici e-tron SUV’un ilk “tam elektrik üretim modeli” olduğunun altını çiziyor. Bu model belki de başarısız Audi R8 e-tron modelini bizlere unutturacak. Yine de, e-tron SUV kesinlikle markanın ilk seri üretim elektrikli modeli olacak. En dişli rakipler de Mercedes-Benz EQC ve Tesla Model X olacak.

SUV e-Tron hangi motor ile gelecek

SUV Audi E-Tron’a can verecek olan 95 kWh’lik bir sistemle geliyor. Henüz teknik rakamlar serbest bırakılmadığı için tahminler yürütülmeye başlandı. Model 0-100 hızlanmasını 5 saniyede tamamlayacağı tahmin ediliyor. Araç üzerindeki bataryalar ile 402 km menzile sahip olacak. Frenlemede enerji geri kazanım programı da devrede olacak. Modelde birde dört tekerlekten çekiş sistemi de sunuluyor. Sistem torku eşit ve akıllı bir şekilde dağıtarak size avantaj sağlıyor. Rahat ve verimli bir şekilde sportif olmak üzere, yedi farklı sürüş modu sunulmaktadır. Yol hızına ve aracın nasıl sürüldüğüne bağlı olarak, süspansiyon sistemi aracın sürüş yüksekliğini 76 mm’ye (3 inç) kadar ayarlayabilir. Uzun yolculuklarda, örneğin hava akışını iyileştirmek için sürüş yüksekliği düşecektir. Otomobilde sunulan piller hızlı şarj opsiyonunu da size sunuyor. Bu opsiyon ile 30 dakika içinde %80 oranında pilleri doldurmanız mümkün. ABD’de 2019 yılının Temmuz ayına kadar 500 noktada daha şarj istasyonlarının olacağı belirtilmiş.

SUV e-tron’un boyutları nasıl?

SUV Audi E-Tron boyutlarına baktığımızda e-tron, 4900 mm uzunluğa, 1930 mm genişliğe ve 1666 mm yüksekliğe sahip. Bu değerler ile birlikte otomobil içeride bolca geniş iç mekan verilerini size sunacak. İçeride markanın SUV modellerinden tanıdık bir iç mekan bizleri karşılıyor. Hayalet gösterge paneli ve orta konsoldaki çift ekran otomobili üstün kılan detaylar. Modelden sadece 999 adet üretilecek.