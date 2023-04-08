Sürdürülebilirliğin sergi alanı: Audi House of Progress

CARMEDYA.COM – Audi, Autostadt Wolfsburg’daki mevcut binasını tamamen yeniden tasarladı ve burayı Audi House of Progress adıyla kalıcı bir sergi alanına dönüştürdü.

Wolfsburg’daki kalıcı kuruluma ek olarak 2022 yılında Viyana, Seul ve Milano’da hizmet vermeye başlayan Audi House of Progress, önümüzdeki günlerde Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da da hizmete alınacak.

Wolfsburg’a giden yol: Audi House of Progress

Audi’nin Autostadt’taki mevcut binasında yapılan değişiklikler kapsamında, özellikle iç kısımda yeniden bir modelleme gerçekleştirildi. İç teknolojinin yenilenmesinin yanı sıra, asıl odak noktasını sergi konsepti oluşturdu. Şeffaflığı artırmak, yeni sergi alanları yaratmak ve yeni görüş açıları sağlamak amacıyla, binanın merkezi merdiveninin de yer aldığı rotunda açıldı.

Sürdürülebilirlik hedefiyle uyumlu yeni sergiler için bir değişiklik gerekliliğinden hareketle hayata geçirilen Audi House of Progress, Audi’nin sürdürülebilir hedeflerinin yalnızca ürünler, üretim ve tedarik zinciri için değil, aynı zamanda müşteriler ve otomobil tutkunlarının temas noktaları için de geçerli olduğunu ortaya koyuyor. Yeni konseptte, dijital içerikler, araçlar, mobilyalar gibi sergilenen ürünler ve yeni konular hızlı ve kolay bir şekilde entegre edilmeye uygun hale geliyor.

Audi House of Progress’in girişinde ziyaretçileri şirketin gelecek vizyonlarına bir bakış sunan Vizyon Tablosu karşılıyor. Tablonun iki yanında, markayla ilgili bilgilerin yer aldığı yürüyen bant yollar, binanın iki katındaki sergi alanlarına açılıyor.

Serginin öne çıkanları

Sergi alanlarının ilkinde dijitalleşme ve tasarım üzerine çalışmalar sergileniyor; A6 e-tron konsepti ve Audi A8 60 TFSI e plug-in hybrid gibi… Çeşitli dinamik aydınlatma senaryolarının eğlenceli bir şekilde anlatıldığı dijital OLED farlad da bu bölümde yer alıyor. Ayrıca, geri dönüştürülmüş Econyl gibi maddeler, Audi e-tron GT quattro‘nun kil modeli, güncel renk seçeneklerinde 3D baskılı vazolar da sergilenen diğer ürünler arasında.

İkinci bölümde ise, Audi A6 e-tron konseptinin Dijital Matrix LED ön farları projektörlere dönüştürülmüş ve eğlenceli bir şekilde Audi Aydınlatma Teknolojilerinin potansiyelini gösteriyor. Binanın merkezinde, her iki sergi katını giriş katıyla birbirine bağlayan açık rotundadaki “İlerleme Bloğu” yer alıyor. Blokta, Audi markasının günlük olarak güncellenen öne çıkan konularından ve marka odak noktalarından oluşan gerçek zamanlı içerikler yer alıyor. Sosyal medya enstalasyonu sayesinde tur sonunda ilgilenen herkes Sphere ailesinden bir konsept otomobilin arka koltuğuna da oturabiliyor.