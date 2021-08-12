Subaru’nun AWD teknolojisi 20 milyon araçta kullanıldı

CARMEDYA.COM – Subaru’nun sürekli dört çeker (AWD) sistemine sahip araçlarının toplam üretimi 2021 yılı Haziran ayı itibariyle 20 milyon adede ulaştı.

Markanın Eylül 1972’de Japonya’nın ilk seri üretim AWD binek otomobili Subaru Leone 4WD Estate Van’ı piyasaya sürmesinden bu yana tam 49 yıl geçti. AWD modelleri şu anda Subaru’nun küresel satışlarının %98’ini oluşturuyor ve markanın tüm AWD modelleri, karşılıklı yatay yerleşimli Boxer motorla donatılmış Subaru Simetrik AWD sistemine sahip.

Subaru’nun Simetrik Sürekli Dört Çeker sisteminin en ayırt edici özelliği, simetrik olarak yerleştirilmiş bir aktarma organının onunla aynı doğrultuda konumlandırılmış boylamasına monte edilmiş bir Boxer motorla eşleştirilmiş olması. Boxer motor tarafından sağlanan alçak ağırlık merkezi ve simetrik aktarma organlarının ağırlık dengesinin mükemmel kombinasyonu, çeşitli hava ve yol koşullarında üstün sürüş performansı sunarak dört tekerlekten çekişe özgü dengeyi ve çekişi en üst düzeye çıkarıyor. Bu teknik avantajlara ek olarak, Subaru, sürücüye ve yolculara artırılmış “Eğlence ve İç Huzuru” sunmak ve araçla daha yüksek bir bütünlük duygusu sağlamak için “insan odaklı otomobil üretme” felsefesi kapsamında AWD kapasitesini sürekli olarak geliştirmeye devam ediyor.

Subaru’nun güvenlik ve sürüş keyfine olan bağlılığını destekleyen temel teknolojilerden biri olan ve yaklaşık yarım yüzyıl boyunca geliştirilmeye devam edilen Subaru’nun AWD teknolojisi ve AWD performansı, markanın elektrikli araçlarında da gelişmeye devam ediyor.

Japonya’da ve dünyanın diğer bölgelerinde satışa sunulan e-BOXER ile donatılmış mild-hibrit modellerde ise; kar-buz gibi kaygan yol yüzeyleri ve engebeli yollarda gelişmiş sürüş kabiliyetinin yanı sıra daha fazla güvenlik hissi sunan AWD’nin daha hassas kontrolünü sağlayan, yol şartlarına son derece duyarlı ve hızlı yanıt veren bir motor yer alıyor.

2022’de pazara sunulacak tamamen elektrikli SUV Solterra ve 2020’li yılların ortalarında piyasaya sürülmesi planlanan yeni güçlü hibrit araçlar da dahil olmak üzere yakın gelecekte satışa sunulacak elektrikli modeller için Subaru’nun AWD kapasitesi elektrifikasyon teknolojisiyle daha da geliştirilecek.