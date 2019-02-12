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Seat yeni mobilite kavramıyla ortaya çıkacak

Yazan Alper Güler -
CARMEDYA.COM –

Mobil Dünya Kongresi (MWC) bu ay start alacak. Barcelona’da başlayacak olan kongreye Seat damga vurmayı amaçlıyor.

25 Şubat’ta tanıtılmaya başlanması beklenen model “hareketlilik platformu” olarak geliştirilen bir araç olarak tanımlanıyor. Şirket ayrıca, bu kavramın “kentsel mikromobilite stratejisinin” önemli bir parçası olduğunu da söyledi.

Teaser ortaya çıktı

Henüz daha tüm detaylar ortaya çıkmadı ancak, marka teaser görüntüleriyle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.  Seat modellerinin hiç birine benzemeyen bir ön yüz ile karşımıza çıkan araç, yeni bir ön ızgaraya da sahip. Gördüğünüz gibi, ince farlar ve Tony Stark’ın göğsündeki ışıklı ekipman benzeri bir ızgara otomobilde yerini alıyor. Izgara, ortada küçük ışıklı bir üçgenin yanı sıra üç boyutlu desenli ışıklı bir dış üçgene sahiptir. Kongrede sadece bu konsept konuşulmayacak. Yine markanın “5G Connected Car” pilot programı da dikkat çekenler arasında olacak. Bu teknoloji otomobillerin çevredeki bir çok farklı araç ile iletişim kurması da sağlanacak.  

Alper Güler
2008 yılından bu yana otomobil yayıncılığı sektörünün her alanında görevlerde bulunan Alper Güler, Türkiye’de dijital otomobil yayıncılığına Otomobil Dünyam çatısı altında başlatmıştır. 2014 yılında Doğan Yayın Holding bünyesinde çalışan Alper Güler, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup adını alan Carmedya’da görevine devam etmektedir. Bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.
https://www.carmedya.com

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