Subaru XV ve Forester yeni motoruyla Cenevre’de

CARMEDYA.COM – Subaru, Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı’nda Subaru XV e-BOXER ve Yeni Forester e-BOXER’ı tanıttı.

Subaru Cenevre’de iki yeni modelin prömiyerini gerçekleştirdi. Subaru XV e-BOXER ve Yeni Forester e-BOXER’ıa ek olarak Subaru, yeni motor seçeneğine kavuşan Levorg’u ve yeni konsept otomobili VIZIV ADRENALINE’i de fuarda tanıttı.

Subaru XV ve Yeni Forester modellerinde kullanılan e-BOXER, Subaru’nun yeni nesil güç ünitesi olma özelliğine sahip. e-BOXER sistemi elektrikli güç ünitesini Subaru’nun iki ana özelliği olan BOXER motor ve Simetrik Sürekli Dört Çeker teknolojileriyle birleştiriyor. Subaru’nun e-BOXER sistemine sahip modellerinde kullanılan Lineartronic şanzıman, yüksek performanslı Lithium ion batarya, DC / DC Dönüştürücü ve “Electric Motor Inverter” ile çalışabilmesi için yeniden tasarlandı.

Yeni Forester e-BOXER

1997’deki ilk lansmanından bu yana Forester, müşterilerine sunduğu yüksek güvenlik özellikleri sayesinde popüler bir seçim olmaya devam ediyor. Beşinci nesliyle yollara çıkan Yeni Forester, Subaru tarafından geliştirilen Subaru Global Platform üzerine inşa edilen en yeni model. Subaru Global Platform sayesinde Yeni Forester, üstün yol tutuş, gelişmiş kaza önleme performansı, daha tepkili direksiyon, daha düşük titreşim ve daha yüksek sürüş konforu sunuyor.

Uyumlu elektrikli motor

Yeni Forester’da Subaru’nun markaya özgü Sürekli Simetrik Dört Çeker Sistemi ile e-BOXER motor bir arada sunuluyor. Kullanılan elektrikli motor ile uyum sağlaması için yeniden tasarlanan Lineartronic şanzıman sayesinde Yeni Forester e-BOXER vites geçişlerini sürücüsüne hissettirmiyor ve daha lineer bir hızlanma sunuyor.

İçten yanmalı motorda var

Forester e-BOXER’ın kalbini oluşturan direkt enjeksiyonlu, 2.0 litre BOXER motorda kullanılan parçaların %80’i yeniden tasarlandı. Elektrik motoruna da eşlik eden Lineartronic şanzıman da e-BOXER motor için özel tasarlandı. Yeni tasarlanan şanzıman sayesinde Forester, e-BOXER motorun tüm artılarını sürücüsüne eksiksiz sunuyor. e-BOXER motor seçeneğine sahip Subaru Forester kullanıcısına 3 farklı sürüş modu sunuyor: Benzinli Motor sürüşü, EV sürüş ve Motor Asist sürüşü.

EV modu

EV modunda otomobilde yer alan elektrik motoru devreye giriyor. Bu sürüş modunda sessiz ve sıfır emisyonlu bir sürüş mümkün oluyor. Araç ve batarya durumuna göre EV modunda elektrik motoruyla 1.6 kilometreye kadar sürüş sağlanabiliyor. Elektrik motoru otomobili 40 km/s hıza kadar ulaştırabiliyor. Orta hızlardaki sürüşlerde hem elektrikli motor hem de içten yanmalı motor bir arada çalışıyor. Bu sayede daha tepkili bir hızlanma ve daha düşük yakıt tüketimi mümkün oluyor. Yüksek hızlarda ise içten yanmalı motor aracın yol almasını ve bataryanın şarj olmasını sağlıyor. e-BOXER’ın düşük yakıt tüketimi özellikle şehir içi dur-kalk trafiğinde öne çıkıyor. Sürücünün sürüş tarzına bağlı olarak, 2.0 litre benzinli versiyona kıyasla% 11 daha düşük yakıt tüketimi mümkün oluyor.

Akıllı sürüş modu

Yeni Forester e-BOXER’da standart olarak sunulan Subaru Akıllı Sürüş (SI-DRIVE), sürücünün “Akıllı” ve “Spor” modları arasında seçim yapmasına olanak sağlıyor. Seçilen moda göre SI-DRIVE, sürüş stili, yol koşulları veya sürüş şartlarındaki anlık değişimlere bağlı olarak aktarma organlarının tepkilerini ayarlıyor. Çok hızlı bir şekilde gaz tepkilerini ve şanzıman oranlarını ayarlayan sistem böylece sürücünün her daim en iyi performansı elde etmesini sağlıyor.

Daha geniş yaşam alanı

Yeni Forester yüksek kaliteli bir iç mekan, geniş yolcu kabini ve geniş bir bagaj hacmi sunuyor. Akıllıca yerleştirilen batarya ve kullanışlı gözler sayesinde Yeni Forester e-BOXER diğer versiyonlardan bagaj hacmi konusunda geride kalmıyor. Yeni Forester’ın toplam genişliğinin 20 mm artması sayesinde daha geniş yaşam alanı elde edilmiş. Dingil mesafesinin 30 mm uzatılması ve yenilenen arka koltuk tasarımı sayesinde arkada oturan yolculara bir önceki modele göre 33 mm daha fazla diz mesafesi sunuluyor.

Subaru XV e-BOXER

2017’de yollara çıkan Yeni Subaru XV’ye gelen yoğun talep XV’nin geçen yıl Avrupa’da en çok satan Subaru modeli olmasını sağladı.

Subaru Global Platform üzerinden geliştirilen ilk model olan Subaru XV bu platform sayesinde yüksek çarpışma güvenliğinin yanı sıra sürücüye daha çok yol tutuş ve sürüş konforu sunuyor. Subaru Global Platform sayesinde yeni modellerdeki gövde burulma direnci yüzde 70 ile yüzde 100 arasında iyileşiyor. Yeni platform gövde salınımını da yüzde 50 oranında azaltıyor. Yeni platform sayesinde güvenlik ve sağlamlık anlamında yaşanan gelişmeler konforu ve performansı da etkiliyor.

Yeni motor seçeneği

Subaru XV’de halihazırda sunulmakta olan 1.6 litre benzinli motor seçeneği devam ederken, 2.0 litre motor e-BOXER olarak sunulacak. Daha önce satışta olan 2.0 litre BOXER motorda kullanılan parçaların %80’i elektrikli motor ile uyumlu çalışması için yeniden tasarlandı. Lineartronic şanzıman ise elektrik motoruna da eşlik edebilmesi için özel tasarlandı. Yeni tasarlanan şanzıman sayesinde XV e-BOXER’ın direksiyonuna geçen sürücüler e-BOXER motorun tüm artılarını deneyimleyebiliyor. Subaru XV e-BOXER kullanıcısına 3 farklı sürüş modu sunuyor: Benzinli Motor sürüşü, EV sürüş ve Motor Asist sürüşü.

EV modunda XV e-BOXER’da yer alan elektrik motoru devreye giriyor. Bu sürüş modunda sessiz ve sıfır emisyonlu bir sürüş mümkün oluyor. Araç ve batarya durumuna göre EV modunda XV e-BOXER içten yanmalı motor devreye girmeden 1.6 kilometreye kadar elektrik motoruyla sürüş sağlayabiliyor. Elektrik motoru tek başına devredeyken XV e-BOXER’ı 40 km/s hıza kadar ulaştırabiliyor.

Daha düşük yakıt tüketimi

Orta hızlardaki sürüşlerde XV’nin hem elektrikli motoru hem de içten yanmalı motoru bir arada çalışıyor. Bu sayede XV e-BOXER kullanıcısına daha tepkili bir hızlanma ve daha düşük yakıt tüketimi sunuyor. Yüksek hızlarda ise içten yanmalı motor aracın yol almasının yanı sıra bataryanın şarj olmasını da sağlıyor. Subaru XV e-BOXER’ın düşük yakıt tüketimi özellikle şehir içi dur-kalk trafiğinde öne çıkıyor. XV e-BOXER sürücünün sürüş tarzına bağlı olarak, XV’nin 2.0 litre benzinli versiyonuna kıyasla % 11 daha düşük yakıt tüketimi sağlıyor.

Yerleşim nasıl?

Uzunlamasına yerleştirilen elektrikli motor ve batarya Subaru XV e-BOXER’a önemli artılar sağlıyor. Elektrikli motor aracın ağırlık merkezinin yakınına yerleştirilirken, batarya ve diğer bileşenler arka aksın üzerinde yer alıyor. Elektrikli motor, batarya ve diğer bileşenlerin bu konumu sayesinde XV e-BOXER daha düşük ağırlık merkezine ve dengeli ağırlık dağılımına sahip.

Simetrik dört tekerlekten çekiş sistemi

Subaru XV e-BOXER, Subaru’nun markaya özgü Simetrik Sürekli Dört Çeker Sistemi, Aktif Tork Yönlendirme ve gelişmiş X-Mode sistemi ile donatılıyor. Bunlara ek olarak 220 mm’lik yerden yüksekliği sayesinde gerçek bir SUV yeteneğine de sahip. Yeni Subaru XV e-BOXER ile birlikte yepyeni bir renk seçeneği olan Lagoon Blue Pearl de renk seçenekleri arasında olacak.

2019 Levorg

Levorg, benzersiz tasarımını güvenli bir aile otomobili pratikliği ile harmanlamaya devam ediyor. Levorg’ta kullanılmaya başlayan yeni motor seçeneği sayesinde otomobil yeni bir motor kaputuna kavuştu. Levorg’ta kullanılmaya başlayan yeni 2.0 litre atmosferik BOXER motor seçeneği Sürekli Simetrik Dört Çeker Sistemi ve Lineartronic şanzıman ile gücünü yere aktarıyor. Bu birliktelik sayesinde Levorg hem şehir içinde hem de uzun yolculuklarda konfor ve kaliteyi sunuyor. Elden geçirilen süspansiyon sistemi ve direksiyon sayesinde Levorg, daha iyi sürüş konforu ve sürüş dinamiği sunuyor. Levorg’ta yer alan Advanced Safety Package sayesinde birinci sınıf çarpışma güvenliği sağlanıyor. 2019 Levorg’da yer alan Önleyici Güvenlik Sistemi EyeSight yol üzerindeki engelleri daha hızlı tespit edebilen gelişmiş işlevlere sahip.

Subaru VIZIV ADRENALINE Concept

“Subaru VIZIV ADRENALINE Concept” Subaru’nun yeni “BOLDER” tasarım diliyle tasarlanan ilk araç konsepti.

Dinamik ve güçlü bir dış tasarıma sahip olan VIZIV ADRENALINE’in özel tasarım tavanı bu güçlü görünüşe büyük katkıda bulunuyor. Otomobilin jantlarında ve arazi tipi lastiklerinde kullanılan beyaz dokunuşlar ise otomobilin güçlü görünmesini sağlayan bir diğer unsur. Tüm bu tasarım öğeler sayesinde VIZIV ADRENALINE Concept, sağlam ve çevik görünüm sunuyor.