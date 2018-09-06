CARMEDYA.COM – Subaru WRX markanın en etkili modelleri arasında. Bu sürümlerin arasına yeni bir isim eklendi. Japonya’da yeni piyasaya sürülen birçok yeni WRX varyantına bu versiyon eklenmiş oldu. WRX S4 STI Sport olarak adlandırılan otomobil performansının zirvesin.

Model ortak olarak geliştirildi

STI departmanının ilk yaptığı model değil aslında WRX. Bunun yanında Levorg ve BRZ’de var. Bu modellerde olduğu gibi, WRX S4 STI Sport, Subaru Tecnica International (STI) ile ortaklaşa geliştirildi ve bu kesinlikle modeli çok iddialı yapıyor. Subaru, yeni modelin daha yüksek sürüş performansı sağladığını, esnek sürüş konforunu ve yüksek viraj alma stabilitesini bir araya getirdiğini iddia ediyor. Bunu ön tarafta bulunan STI-ayarlı Bilstein DTMatic II amortisörler ile yapmayı başarmış. Arka bölümde ise klasik amortisörlere yer vermiş. WRX S4 STI Sport ayrıca STI rozeti ve koyu gri 18-inç alaşımlı jantlara sahip. Bunun yanında koyu metal ön ızgarada modelde yer alan tasarım detaylarında.

İçeride Bordeaux deri döşemeli Recaro ön koltuklar ve kırmızı dikişli direksiyon simidi yer alıyor. Otomobilin kalbinde ise 2.0 litrelik dört silindirli Boxer ünite yer alıyor. Bu ünite 300 HP güç ve 400 Nm tork üretiyor. Modelde Lineartroni CVT şanzıman yer alıyor. Ayrıca otomobilde Subaru’nun dört tekerlekten çekiş sistemi de kullanılmış.