Subaru güvenlikte bir adım daha ileri gitti

CARMEDYA – Subaru Gelişmiş Otomatik Çarpışma Bildirim sistemiyle güvenlik konusunu bir adım daha ileri götürmek istiyor.

Subaru, günümüze kadar en güvenli markalar listesinde üst sıralara oynamıştı. Geliştirdiği teknolojiler ile ön plana çıkan marka, yeni bir teknoloji ile güvenlik konusunda daha ileri gitmek istiyor. Marka Japonya’da satışa sunduğu modellerini Gelişmiş Otomatik Çarpışma Bildirim sistemi D-Call Net ile donatacağını açıkladı. Bu sayede Subaru, otomobil üreticileri ve servis sağlayıcılarının oluşturduğu kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Acil Tıbbi Helikopter Ağı’na (HEM-Net) da katılmış olacak. Subaru’nun da katılımıyla Japonya genelinde trafik kazası mağdurlarının hayatta kalma oranındaki iyileşmelere katkıda bulunan Acil Tıbbi Helikopter Ağı’nda yer alan şirket sayısı 9’a yükselecek.

Otomatik veri analizi takibi

Araç bağlantı teknolojisini kullanan gelişmiş bir otomatik çarpışma bildirim sistemi olan D-Call Net, Japonya’da yaklaşık 2,8 milyon kaza vakası verisi kullanan bir algoritmaya sahip. Bu algoritmaya dayanarak D-Call Net, bir trafik kazası meydana geldiğinde otomatik bir veri analizi yapıp kazada ölümcül ve ağır yaralanma olasılığını tahmin ediyor. Bu verilerin işlenmesinin hemen ardından sistem hava veya kara ambulansı gönderme kararı alıyor. Trafik kazalarından kurtarılan yaşam sayısını artırmak amacıyla işleyen bu sistem Japonya’daki yaklaşık 730 itfaiyenin yanı sıra, 46 hava ambulansına ve 37 ilçede yer alan 54 hastaneye kaza ile ilgili bilgileri iletiyor.

Ölümleri azalatacak

Süregelen araştırmalar, D-Call Net®’in trafik kazası mağdurlarının bir sağlık uzmanı ile ilk temaslarını sağlamadaki süreleri azaltabileceğini gösteriyor. Bu sayede sağlık uzmanı ile kazazedenin ilk teması yaklaşık 17 dakika içerisinde sağlanıyor. Diğer bulgular, sistemin Japonya yollarındaki tüm araçlarda bulunması durumunda, karayolu trafik ölümlerinin her yıl 282 kişi azaltılabileceğini gösteriyor.