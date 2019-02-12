CARMEDYA.COM – Subaru, yaklaşmakta olan Cenevre Otomobil Fuarı’nda hibrit güç aktarma sistemli iki yeni model ortaya çıkarmayı planlıyor.

Yeni Subaru modelleri , Crosstrek Hybrid’in yalnızca Kuzey Amerika ve Japonya’da (XV Hybrid adı altında) kullanılabildiğinden , şirketin Avrupa’da sunulan ilk hibrid araçları olacak .

Cenevre Fuarı’nda sahne alacak

Subaru’nun duyurusunda e-boxer güç aktarma organları hangi modellerde yer alacak konusunda bir bilgi vermemiş. Ek olarak Plug-in olup olmaması da henüz belli değil. Bu gibi detaylara 5 Mart’ta düzenlenecek olan Cenevre Fuarı’nda ulaşacağız. Subaru’nun JDM serisindeki mevcut ‘e-boxer’ modelleri, 143 HP gücünde 2.0 litrelik benzinli motor ile gelecek. Bu motora 13 HP gücünde elektrikli ünitede eşlik edecek. ABD’deki Subaru Crosstrek Hybrid,ise 2.0 litre içten yanmalı ve elektrikli motor takviyesi ile çalışıyor. Bu kombinasyon 148 HP gücü modele sağlıyor. Detaylar önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak.