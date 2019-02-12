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Subaru elektrikli modellerle geliyor

Yazan Alper Güler -

CARMEDYA.COM – Subaru, yaklaşmakta olan Cenevre Otomobil Fuarı’nda hibrit güç aktarma sistemli iki yeni model ortaya çıkarmayı planlıyor.

Yeni Subaru modelleri , Crosstrek Hybrid’in yalnızca Kuzey Amerika ve Japonya’da (XV Hybrid adı altında) kullanılabildiğinden , şirketin Avrupa’da sunulan ilk hibrid araçları olacak .

Cenevre Fuarı’nda sahne alacak

Subaru’nun duyurusunda e-boxer güç aktarma organları hangi modellerde yer alacak konusunda bir bilgi vermemiş. Ek olarak Plug-in olup olmaması da henüz belli değil. Bu gibi detaylara 5 Mart’ta düzenlenecek olan Cenevre Fuarı’nda ulaşacağız. Subaru’nun JDM serisindeki mevcut ‘e-boxer’ modelleri, 143 HP gücünde 2.0 litrelik benzinli motor ile gelecek. Bu motora 13 HP gücünde elektrikli ünitede eşlik edecek. ABD’deki Subaru Crosstrek Hybrid,ise 2.0 litre içten yanmalı ve elektrikli motor takviyesi ile çalışıyor. Bu kombinasyon 148 HP gücü modele sağlıyor.  Detaylar önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak.

Alper Güler
2008 yılından bu yana otomobil yayıncılığı sektörünün her alanında görevlerde bulunan Alper Güler, Türkiye’de dijital otomobil yayıncılığına Otomobil Dünyam çatısı altında başlatmıştır. 2014 yılında Doğan Yayın Holding bünyesinde çalışan Alper Güler, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup adını alan Carmedya’da görevine devam etmektedir. Bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.
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