CARMEDYA.COM – Subaru’nun geliştirdiği Önleyici Güvenlik Sistemi EyeSight, Japon Tekno-Ekonomi Topluluğu’nun 6. Teknoloji Yönetimi ve İnovasyon Ödülleri’nde Başkanlık Ödülü’nü kazandı.
Subaru Başkanlık ödülü kazandı
Program, Japonya menşeli ileri kaliteli yeni projeleri tespit edip ülke çapında inovasyonu destekliyor. Süreçleri diğer mühendis ve işletme yöneticilerine tanıtmayı amaçlıyor.
Subaru’nun yenilikçi ve yaygın olarak kabul gören Önleyici Güvenlik Sistemi EyeSight, insan gözünden esinlenilerek tasarlanmış çift kamerası sayesinde son derece etkili güvenlik sağlıyor. EyeSight da, sürüş güzergahı üzerindeki taşıtlara, yayalara, bisikletlilere ve motorculara çarpmamak için sürücüye destek olan bir sistem bulunuyor. Çarpışma Önleyici Frenleme, Çarpışma Önleyici Gaz Kontrölü, Adaptif Hız Kontrolü, Şerit İhlal Uyarısı, Şeritte Kalma Asistanı, Trafikte Hareket Uyarısı ve Dengeli Sürüş Uyarısı gibi fonksiyonlar sunuyor.