Stellantis otonom sürüş yolculuğunda hızlanıyor

CARMEDYA.COM – Stellantis, otonom sürüş yolculuğunu hızlandırmak üzere aiMotive’in satın almasını tamamladı.

Stellantis N.V., gelişmiş yapay zekâ ve otonom sürüş yazılımlarının lider geliştiricisi aiMotive’in satın alma sürecinin tamamladığını duyurdu.

aiMotive’in satın alınması, sürdürülebilir bir mobilite teknolojisi şirketi olma yolculuğumuzu hızlandıracak ve Dare Forward 2030 hedeflerimizi gerçekleştirmemize katkı sağlayacak” şeklinde konuşmasına başlayan Stellantis Baş Yazılım Sorumlusu Yves Bonnefont, “aiMotive’in ileri seviyede uzmanlığı sayesinde, yapay zekamızı ve otonom sürüş çekirdeği teknolojimizi geliştirecek, küresel becerilerimizi genişletecek ve tamamen yeni STLA AutoDrive platformumuzun orta vadeli gelişimini destekleyeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.

aiMotive Kurucu ve CEO’su László Kishonti ise, “2015 yılında herkes için mobilitenin geleceğini şekillendirecek teknolojiler geliştirmek üzere bir şirket kurdum. Yedi yıl sonra Stellantis’in çabalarına katkıda bulunabildiğimiz ve milyonlarca müşterinin otomobilini daha iyi, daha güvenli ve daha akıllı hale getirmek için birlikte çalışabildiğimiz için çok mutluyum” dedi.

aiMotive, operasyonel bağımsızlığını koruyarak Stellantis’in bir yan kuruluşu olarak faaliyet gösterecek. Kurucu László Kishonti, CEO olarak şirketi yönetmeye devam edecek. Ayrıca aiMotive; aiSim, aiData ve aiWare ile pazarda faaliyet göstermeye de devam edecek. Bunun dışında bu kilit alanlardaki teknoloji çözümlerini üçüncü parti müşterilere sunmaya da devam edecek. Stellantis, aiMotive’i denetlemek için bir yönetim kurulu kuracak, ancak şirket özerkliğini ve hızlı yenilikçi çözümlere yönelik bir startup yaklaşımını korumaya devam edecek.