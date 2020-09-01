Spa’da Mercedes-AMG duble yaptı

CARMEDYA.COM – 2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın yedinci yarışında da Mercedes-AMG Petronas zirveyi kimseye bırakmadı.

Belçika Grand Prix’sinde pole pozisyonundan başlayan Lewis Hamilton, baştan sona kontrol ettiği yarışı ilk sırada tamamladı. Mücadeleye 2. cepten başlayan Valtteri Bottas ise damalı bayrağın altından 2. sırada geçti. Bu sonuçla Mercedes-AMG Petronas, markalar sıralamasında zirvedeki yerini korudu.

Sıralama turları sonrasında ilk cebi kazanan Hamilton, liderliği başından sonuna kadar elinde tuttu. Britanyalı pilot, Belçika’daki zaferle, bu sezonki 7. yarışında 5. birinciliğini elde etmiş oldu. Hamilton’un takım arkadaşı Bottas da ikinci sırada başladığı yarışta damalı bayrağı aynı pozisyonda tamamladı.

Belçika Grand Prix’si sonrasında Lewis Hamilton 157 puanla pilotlar sıralamasındaki liderliğini korurken Valtteri Bottas da 107 puanla kalarak üçüncü basamakta yer aldı. Mercedes-AMG Petronas ise 264 puanla markalar sıralamasında liderlik koltuğunu korudu. Sezonun sekizinci yarışı 6 Eylül’de İtalya’da Monza Pisti’nde koşulacak.