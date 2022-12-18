Skywell Türkiye 15 ülkeyi yönetecek!

CARMEDYA.COM – Ulubaşlar Grubu şirketlerinden Ulu Motor, başarılı grafiğiyle Skywell’in yer aldığı 15 ülkenin distribütörlüğü ve yönetimininin Türkiye’ye verilmesini sağladı.

Geçtiğimiz yılın Kasım ayında Türkiye pazarına giriş yapan Skywell, tek modelle başladığı yolculuğunda adından söz ettirmeye başladı. Markanın ilk modeli olan yüzde yüz elektrikli ET5’in Türkiye’deki satış başarısı, Çin’deki genel merkezi de harekete geçirdi. Ulu Motor’un kısa sürede elde ettiği başarılı satış grafiği, Skywell’in yer aldığı 15 ülkenin distribütörlüğünü ve yönetimini Türkiye’ye getirdi.

Bir yılda 2 binden fazla sipariş aldı!

Skywell Türkiye CEO’su Mahmut Ulubaş

Skywell Türkiye CEO’su Mahmut Ulubaş, Türk tüketicisinin Skywell ET5’e olan ilgisinin artarak devam ettiğini söyledi. Bu yıl Mart ayında ön siparişleri teslim etmeye başladıklarını hatırlatan Mahmut Ulubaş, “Araç tedarikinde sorun yaşasak da kısa sürede teslimatlarımız bin adedi aştı. Henüz ilk yılımızın sonunda olmamıza rağmen 2 bin adedin üzerinde siparişe ulaştık. Dijital alanda da ses getirmeye başladık. Ayda ortalama 10 aracın siparişini de internet üzerinden alıyoruz” dedi.

Skywell Türkiye olarak yakaladıkları başarının 15 ülkenin distribütörlük ve yönetimini Ulu Motor’a getirdiğini vurgulayan Mahmut Ulubaş, “Bulgaristan’dan itibaren Avusturya’ya kadar olan hatta, aralarında Hırvatistan, Slovenya, Slovakya, Bosna Hersek, Makedonya, Arnavutluk, Gürcistan, Çekya’nın da olduğu toplam 15 ülkenin yönetimi ve distribütörlüğünü bize verildi. Bununla birlikte Skywell Europe’un web sitesinin ve sosyal medyasının da yönetimini artık biz yapacağız” dedi. Makedonya ve Çekya’da yerel distribütörleri belirlediklerini söyleyen Mahmut Ulubaş, “Hızla bu konudaki yapılanmamızı sürdürüyoruz. 2023 yılının ilk 6 ayında oradaki distribütörlük görüşmelerini tamamlayıp orda da Skywell satış ve satış sonrası sürecini Türkiye’de yaptığımız gibi, aynı şekilde oturtup bu ülkelerde de satışa başlayacağız. Yoğun bir şekilde bu ülkelerdeki distribütör arayışlarımız devam ediyor” diye konuştu.

Skywell ET5 manzaralı kahve keyfi!

Skyhouse ismini verdikleri satış ve tanıtım noktalarında da önemli bir değişime gittiklerini ifade eden Skywell Türkiye CEO’su Mahmut Ulubaş, şöyle devam etti: “Bugün itibariyle Türkiye çapında 8 Skyhouse’umuz yani satış ve deneyim noktamız var. Bunlardan Konya ve Bursa bayilerinin içerisine Skycafe açtık. Diğer 6 Skyhouse noktamızı da bir tarafı kafe diğer tarafı showroom olacak şekilde dönüştürüyoruz. Burada müşterilere araçlarını şarj ederken yan tarafta kahvesini alıp çalışma veya dinlenme imkanı sağlamış olduk. Bu iki bayimizde günde ortalama 100’er bardak kahve satılıyor ve müşterilerimiz buraya gelip Skywell ET5 arka planıyla story paylaşıyor. Skyhouse’larda diğer marka otomobiller de şarj edilebiliyor fakat Skywell kullanıcılarına indirim ve kahve ikramı gibi avantajlar sağlanıyor. Hedefimiz 2023’te Türkiye çapında 20 Skyhouse noktasına ulaşmak. Böylece Türkiye’nin her bölgesinde en az bir noktayla hizmet verir hale geleceğiz.”