Skoda’dan elektrikli araçlara kapsamlı güvenlik testleri

CARMEDYA.COM – Skoda’nın Avrupa pazarında sunmaya başladığı iV elektrikli araçları, maksimum güvenlik için her koşulda yasal gerekliliklerin ötesine geçen kapsamlı testlerden geçiriliyor.

Markanın elektrikli SUV modeli Enyaq iV üst düzey güvenlik kapasitesini Euro NCAP 5 yıldız alarak da kanıtladı. Elektrikli SUV modeli, yetişkin yaya ve çocuk yolcu korumasında Avrupa’nın referans çarpışma testlerinde şimdiye kadarki en yüksek sonuna imza atmayı başardı. Enyaq iV’nin iyi bir şekilde korunan yüksek voltajlı bataryası ise kaza sırasında riski hiç artırmayacak şekilde konumlandırıldı. Ayrıca kaza araştırma ve yangın güvenliği uzmanları tarafından da Enyaq iV’nin konvansiyonel motorlu araçlar kadar yüksek güvenliğe sahip olduğu onaylandı.

Kaza sırasında riski daha aza indirmek adına gövde altına yerleştirilen batarya paketi, aynı zamanda su geçirmez ve sağlam bir muhafazaya yerleştirildi ve ek güvenlik sağlıyor.

Kaza durumunda da yüksek güvenliği sağlaması adına gelişmiş güvenlik sistemleri de devreye alınıyor. Bataryanın sıcaklığı, şarj durumu ve diğer parametreler sürekli olarak izlenirken, yüksek voltaj sistemi de, arıza ya da kaza durumunda milisaniyeler içinde batarya bağlantısını keserek araç içerisindekiler için bir tehlike oluşmasını engelliyor.