Sebastien Loeb, Hyundai’de

Hyundai Motorsport WRC Takımı, 2019 sezonuna müthiş bir transfer ile hazırlanıyor.

Dünyanın en popüler ve en başarılı ralli pilotlarından biri olarak kabul edilen Sébastien Loeb, Hyundai takımıyla 2 yıllık bir sözleşme imzaladı. Fransız pilotla beraber güçlenen ve sezona daha iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan Hyundai, takımın İspanyol pilotu Dani Sordo’yla da sözleşmesini uzattı.

Yardımcı pilot Daniel Elena

Kariyerinde dokuz kez Dünya Ralli Şampiyonu (WRC) olan Sébastien Loeb, 2019 sezonunda 6 rallide Hyundai i20 Coupe WRC’nin direksiyonuna geçecek. Loeb’in yardımcı pilotu ise Daniel Elena olacak. 2007-2010 yılları arasında da WRC’de takım arkadaşları olan Loeb ve Sordo, tekrar Hyundai markası altında bir araya gelerek takımın diğer iddialı pilotları Thierry Neuville ve Andreas Mikkelsen ile beraber şampiyonluğu kovalayacak.

Yeni bir rekabet imkanı

Hyundai pilotu Sébastien Loeb, bu önemli gelişme ile ilgili olarak, “Monte Carlo Rallisi ile birlikte, yepyeni bir sezona başlayacağım için çok mutluyum. Çünkü geçtiğimiz sezon İspanya Rallisi’ni kazanarak tekrar WRC’nin heyecanını yaşamıştım. Bu sebeple, Hyundai’ye katılmak benim için yeni bir rekabet ve mücadele imkanı demek. Ayrıca, Hyundai takımının bana olan yaklaşımı ve başarılı olma hedefinden de çok etkilendim. Hyundai i20 Coupe WRC, kendini kanıtlamış bir ralli aracı ve ekip olarak daha da başarılı işlere imza atacağımızdan eminim. Kısacası, 2019 sezonunda heyecan dorukta olacak” dedi.