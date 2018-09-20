Seat’dan yeni atak Tarraco

CARMEDYA.COM – SEAT’ın yeni modeli Tarraco, Ateca ve Arona ile birlikte markanın üçüncü SUV’u olarak aileye giriş yaptı. Seat Tarraco, 5 ve 7 koltuklu seçenekleri sunulmuş. Bu ilk model, dünyada 2019 yılının başlangıcında piyasaya sunulacak.

Yeni model iki donanım seçeneğiyle satışa sunulacak

SEAT’ın yeni SUV’u Tarraco, adını tarihi ve kültürel bir merkez olan Akdeniz şehri Tarragona’dan alıyor. Tarraco ismi sosyal medyada #SEATseekingName yarışmasının final aşamasına katılan 140 binden fazla kişinin oyuyla seçildi.

SEAT’ın Martorell tesislerinde tasarlanıp geliştirilen ve Wolfsburg’da üretilen yeni araç, firmanın SUV ürün atağında son aşamayı temsil ediyor. Tarraco’nun marka imajının güçlenmesinde önemli bir etkiye sahip olması bekleniyor. Yeni SEAT Tarraco, Ateca ve Arona’nın en büyük kardeşi olarak SEAT’ın SUV ailesinde yerini alıyor.

Yeni model, Style ve Xcellence olmak üzere iki donanım seçeneğiyle satışa sunulacak. Ocak ve Ağustos ayları arasında, dünya genelinde 383.900 araç teslim ederek geçen yılın aynı dönemine göre % 21.9 artış gösteren SEAT, Tarraco ile firmanın bir süredir yükselen satışlarının daha da artması hedefleniyor.