Buradasınız
Home > Google > Seat’dan yeni atak Tarraco

Seat’dan yeni atak Tarraco

Yazan Kübra Yeşilkaya -
SEAT_Tarraco

CARMEDYA.COM – SEAT’ın yeni modeli Tarraco, Ateca ve Arona ile birlikte markanın üçüncü SUV’u olarak aileye giriş yaptı. Seat Tarraco, 5 ve 7 koltuklu seçenekleri sunulmuş. Bu ilk model, dünyada 2019 yılının başlangıcında piyasaya sunulacak.

Yeni model iki donanım seçeneğiyle satışa sunulacak

SEAT’ın yeni SUV’u Tarraco, adını tarihi ve kültürel bir merkez olan Akdeniz şehri Tarragona’dan alıyor. Tarraco ismi sosyal medyada #SEATseekingName yarışmasının final aşamasına katılan 140 binden fazla kişinin oyuyla seçildi.

SEAT_Tarraco

SEAT’ın Martorell tesislerinde tasarlanıp geliştirilen ve Wolfsburg’da üretilen yeni araç, firmanın SUV ürün atağında son aşamayı temsil ediyor.  Tarraco’nun marka imajının güçlenmesinde önemli bir etkiye sahip olması bekleniyor. Yeni SEAT Tarraco, Ateca ve Arona’nın en büyük kardeşi olarak SEAT’ın SUV ailesinde yerini alıyor.

Yeni model, Style ve Xcellence olmak üzere iki donanım seçeneğiyle satışa sunulacak. Ocak ve Ağustos ayları arasında, dünya genelinde 383.900 araç teslim ederek geçen yılın aynı dönemine göre % 21.9 artış gösteren SEAT, Tarraco ile firmanın bir süredir yükselen satışlarının daha da artması hedefleniyor.

Kübra Yeşilkaya
2014 yılında lisede, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık bölümünü bitirmişdir. 2016 yılında SAÜ MYO Üniversitesinden, Habercilik ve Gazetecilik den mezun olmuştur. Ayrıca AÖF – Medya ve İletişim bölümünde eğitimine devam etmektedir. 2014 den 2016 yılları sonuna kadar Kampüshaber gazetesinde Grafikerlik ve muhabirlik, aynı zamanda Hürriyet aile sitesinde editör yardımcılığı yapmıştır. Kısa bir süre M&T Reklam şirketinde grafik tasarımcı olarak yer almıştır. 2017 yılında Anadolu Yaşam Sağlık Tesislerinde Sosyal Medya Uzman yardımcılığı ve grafikerlik yapan Kübra Yeşilkaya, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup da yeni görevine devam etmektedir.

    Benzer yazılar

    Hyperloop 1100 Km Hıza Çıkılacak

    i-MIEV’e Kanada’dan Ödül

    Yukarı