CARMEDYA.COM – SEAT dünyanın en popüler uygulamalarının başında gelen Shazam’ı, otomobillerine entegre eden ilk marka oldu. Nisan ayından itibaren, SEAT markasında başlatılacak bu uygulama Mobil Dünya Kongresi kapsamında tanıtıldı.

SEAT Shazam’ı otomobille birleştiren ilk marka oldu

Dünya genelinde, milyonlarca kullanıcısı olan Shazam uygulaması sayesinde kişiler beğendikleri ancak ismini veya kimin söylediğini bilmedikleri şarkıları veya müzikleri tanıyabiliyor. Bunun için Shazam uygulamasını açarak, telefonlarının mikrofonlarını müziğin geldiği radyo, TV veya herhangi bir ses kaynağına kısa bir süre tutmaları yeterli oluyor. SEAT, bu uygulamayı otomobil içine entegre eden ilk otomobil markası oldu. Bundan böyle, SEAT kullanıcıları radyoda dinledikleri şarkıyı tanımak için, telefonlarını ellerine almadan tek bir tuşa basmaları yeterli olacak.

SEAT Başkanı Luca De Meo tarafından, Mobil Dünya Kongresi (MWC) kapsamında düzenlenen bir toplantı ile tanıtılan yeni sistem, SEAT DriveApp üzerinden Android Auto uygulaması ile çalışacak. Nisan ayından itibaren bu uygulamanın otomobillerde başlatılacağını duyuran markanın asıl amacı kullanıcılarına sürüş güvenliği sağlamak. SEAT Başkanı Luca De Meo kongrede, “Tüm müzik severler için artık şarkıları tanımlamak, bir tuşla mümkün olacak. Shazam’ın otomobillere entegre edilmesini, müşterilerimize maksimum yol güvenliği sunmak için çalışmalarımızın bir devamı olarak görüyoruz” diye konuştu.