Buradasınız
Home > Google > SEAT Shazam’ı otomobille birleştiren ilk marka oldu

SEAT Shazam’ı otomobille birleştiren ilk marka oldu

Yazan Kübra Yeşilkaya -
SEAT

CARMEDYA.COM – SEAT dünyanın en popüler uygulamalarının başında gelen Shazam’ı, otomobillerine entegre eden ilk marka oldu. Nisan ayından itibaren, SEAT markasında başlatılacak bu uygulama Mobil Dünya Kongresi kapsamında tanıtıldı.

SEAT Shazam’ı otomobille birleştiren ilk marka oldu

SEAT

Dünya genelinde, milyonlarca kullanıcısı olan Shazam uygulaması sayesinde kişiler beğendikleri ancak ismini veya kimin söylediğini bilmedikleri şarkıları veya müzikleri tanıyabiliyor. Bunun için Shazam uygulamasını açarak, telefonlarının mikrofonlarını müziğin geldiği radyo, TV veya herhangi bir ses kaynağına kısa bir süre tutmaları yeterli oluyor. SEAT, bu uygulamayı otomobil içine entegre eden ilk otomobil markası oldu. Bundan böyle, SEAT kullanıcıları radyoda dinledikleri şarkıyı tanımak için, telefonlarını ellerine almadan tek bir tuşa basmaları yeterli olacak.

SEAT Başkanı Luca De Meo tarafından, Mobil Dünya Kongresi (MWC) kapsamında düzenlenen bir toplantı ile tanıtılan yeni sistem, SEAT DriveApp üzerinden Android Auto uygulaması ile çalışacak. Nisan ayından itibaren bu uygulamanın otomobillerde başlatılacağını duyuran markanın asıl amacı kullanıcılarına sürüş güvenliği sağlamak. SEAT Başkanı Luca De Meo kongrede, “Tüm müzik severler için artık şarkıları tanımlamak, bir tuşla mümkün olacak. Shazam’ın otomobillere entegre edilmesini, müşterilerimize maksimum yol güvenliği sunmak için çalışmalarımızın bir devamı olarak görüyoruz” diye konuştu.

Kübra Yeşilkaya
2014 yılında lisede, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık bölümünü bitirmişdir. 2016 yılında SAÜ MYO Üniversitesinden, Habercilik ve Gazetecilik den mezun olmuştur. Ayrıca AÖF – Medya ve İletişim bölümünde eğitimine devam etmektedir. 2014 den 2016 yılları sonuna kadar Kampüshaber gazetesinde Grafikerlik ve muhabirlik, aynı zamanda Hürriyet aile sitesinde editör yardımcılığı yapmıştır. Kısa bir süre M&T Reklam şirketinde grafik tasarımcı olarak yer almıştır. 2017 yılında Anadolu Yaşam Sağlık Tesislerinde Sosyal Medya Uzman yardımcılığı ve grafikerlik yapan Kübra Yeşilkaya, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup da yeni görevine devam etmektedir.

    Benzer yazılar

    Subaru’dan Servis Kampanyası

    En Verimli Tesis Unvanı Tofaş’ın

    Yukarı