SEAT otomobillerinde konser havası ortamı sunuyor

CARMEDYA.COM – SEAT, Ses Sistemi ekibi konser salonlarında kullanılan araç ve tekniklerden faydalanıyor. Marka, otomobillerin ses sistemini oluşturan tüm unsurları mümkün olan en iyi ses kalitesini elde etmeyi planlıyor.

Stratejik yerleştirilmiş hoparlörler

Hoparlörlerin konumu ve yönü ses mühendislerinin dikkat etmesi gereken en önemli faktörlerden. Modele göre otomobilin içinde bas, orta ve tiz tonları veren altı ile on adet hoparlör bulunabiliyor. Hoparlörün yönünü planlarken tasarım ve güvenlik konuları önem taşıyor. SEAT’ın Otomobil Ses Sitemi Akustik mühendisi Adrián Mateo, hoparlör yerleşimi, tasarımının ve yolcu kabinindeki düzenin ses kalitesini etkilediğini söylüyor.

Dünyadaki en sessiz oda

Ses geçirmez ve tüm ses dalgalarını emmesi için tasarlanmış olan yankısız odada hoparlörlerin kalitesi test ediliyor. Radyonun ve amplifikatörlerin çalışır durumda olup olmadıkları ise elektronik laboratuvarında yapılan ek testlerle belirleniyor. Bu testler, toz, nem veya titreşim gibi unsurların ses kalitesini etkilememesi için tüm ses sistemi üzerinde yapılan bir dizi testten sadece ikisini oluşturuyor.

Konser havası

SEAT Ses Sistemi uzmanları, konser salonlarında ya da kayıt stüdyolarında kullanılan tekniklerden ve araçlardan faydalanarak otomobillerde bas, orta ve tiz tonları en iyi şekilde optimize eden eşitleme tekniği uygulanıyor. Burada amaç, otomobilin içinde bulunan herkesin bir konserdeymiş gibi hissetmesini sağlamak. Söz konusu testler farklı ses kaynakları üzerinden yapılıyor: radyo kanalları, mp3 veya cep telefonu gibi. Ayrıca testler sırasında hip-hop ve cazdan, enstrümantal ve vokal bestelere kadar birçok farklı müzik türü kullanılarak en iyi ses kalitesi sürekli olarak korunuyor.

Aynı testler araç yolda giderken de uygulanarak, motor ve diğer faktörlerin otomobilin ses kalitesini etkilemediği kontrol ediliyor. Bunu sağlamak için mühendisler direksiyon başındayken son ayarlamaları yapıyor ve bir kez daha hoparlörlerden gelen sesi eşitliyor. Adrián Mateo da “Bizim asıl amacımız en doğal sesi elde edebilmek.” diyerek ekibin motivasyonunu özetlemiş oluyor.