Seat Minimo şehir içi ulaşımı değiştirmek için geliyor

CARMEDYA.COM – Seat, şehir içi ulaşım ile ilgili şirketin vizyonunu gözler önüne seren, otomobili Minimo’yu Mobil Dünya Kongresi’nde tanıttı.

Seat, şehir içi kullanımı kolaylaştırması amacıyla tasarlanan yüzde 100 elektrikli konsept aracı Minimo’yu Mobil Dünya Kongresi’nde (Mobile World Congress – MWC) tanıttı. Aracın tanıtımında konuşan Seat Başkanı Luca de Meo, “SEAT Minimo geleceğin şehir içi araç kullanımını şekillendirecek platformlar için özel olarak tasarlandı. Araç paylaşım şirketlerinin aradığı çözümü sağlayacak model, bu tip şirketlerin karını arttırması için anahtar olacak. Minimo hem şehirlerin hem de araç paylaşım şirketlerinin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak” dedi.

Yüzde 100 elektrikli

Minimo, bir otomobilin güvenliği, rahatlığı ile motosikletin çevikliği ve kolay park edilebilirliğini bir arada sunuyor. İki kişilik oturma kapasitesi sunan yüzde 100 elektrikli konsept otomobil, entegre pil değişim sistemi ile geliştirildi. Bu da aracın yalnızca birkaç dakikada şarj olmasına ve 100 kilometreden fazla yol kat edilebilmesine olanak sağlıyor. Minimo şarj noktalarında şarj edilmek zorunda kalmıyor.

Seat Minimo’nun boyutları nasıl?

2.5 metre uzunluğunda, 1.2 metre genişliğinde ve 3.2 metre karelik yer kaplayan otomobil 7.2 metrekarelik normal bir otomobile kıyaslandığında, şehirdeki ekolojik ayak izini de azaltıyor. Minimo, motosiklet park alanlarına park edilebiliyor ve normalde yalnızca bir otomobilin sığabileceği trafik şeridine yan yana sığabiliyor.

Telefonunuz ile doğrudan otomobile bağlanın

Minimo aynı zamanda otomobilin ekranına kullanıcının akıllı telefonunu herhangi bir kablo ya da bir soket ihtiyacı olmadan otomobile bağlayan ‘Dijital Erişim’ anahtarı ve kablosuz Android Auto™ ile kolay dijital kullanıcı deneyimi sağlayan 5G teknolojisine sahip bir araç. Diğer özelliklerinin yanı sıra otomobil sürücünün 16 ya da 18 yaşında olduğunu tespit ederek hızını 45 ya da 90 kilometre olarak tanımlayabiliyor. Android Auto’daki Google Asistan uygulaması ile kullanıcılar sesli komut ile otomobile bağlı kalabiliyor, kolaylıkla yanıt alabiliyor ve medyayı sistemini kontrol edebiliyorlar.