CARMEDYA.COM – Seat Ibiza 1.0 75 HP Style model araçlar, 63 bin 600 TL’den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarla satın alınabiliryor. Seat Finans’tan 25.000 TL’ye 12 ay yüzde 0 faiz fırsatı ya da Auto Credit ile günde 32 TL’den başlayan taksit sunuluyor.

Seat Ibiza’larda 0 faizli fırsatlar başlıyor

2017 model Ibiza’nın Zubizu üyelerine özel yüzde 10 indirimle tavsiye edilen anahtar teslim başlangıç fiyatı 63 bin 600 TL. Bu model için sunulan cazip ödeme seçenekleri 15 Mart tarihine kadar tüm Seat yetkili satıcılarında Ibiza tutkunlarını bekliyor. Son taksit olan 36. taksit tutarını, 36. taksitin vade tarihinde geçerli olan faiz oranı ve kredi koşulları üzerinden 12 aya bölebiliyorlar. Bu taksiti ödemek istemezlerse Seat Finans araca geri alım garantisi de veriyor.