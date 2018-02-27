Buradasınız
Home > Google > Seat Ibiza’larda 0 faizli fırsatlar başlıyor

Seat Ibiza’larda 0 faizli fırsatlar başlıyor

Yazan Kübra Yeşilkaya -
SEAT Ibiza

CARMEDYA.COM – Seat Ibiza 1.0 75 HP Style model araçlar, 63 bin 600 TL’den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarla satın alınabiliryor. Seat Finans’tan 25.000 TL’ye 12 ay yüzde 0 faiz fırsatı ya da Auto Credit ile günde 32 TL’den başlayan taksit sunuluyor.

Seat Ibiza’larda 0 faizli fırsatlar başlıyor

SEAT Ibiza

2017 model Ibiza’nın Zubizu üyelerine özel yüzde 10 indirimle tavsiye edilen anahtar teslim başlangıç fiyatı 63 bin 600 TL. Bu model için sunulan cazip ödeme seçenekleri 15 Mart tarihine kadar tüm Seat yetkili satıcılarında Ibiza tutkunlarını bekliyor. Son taksit olan 36. taksit tutarını, 36. taksitin vade tarihinde geçerli olan faiz oranı ve kredi koşulları üzerinden 12 aya bölebiliyorlar. Bu taksiti ödemek istemezlerse Seat Finans araca geri alım garantisi de veriyor.

Kübra Yeşilkaya
2014 yılında lisede, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık bölümünü bitirmişdir. 2016 yılında SAÜ MYO Üniversitesinden, Habercilik ve Gazetecilik den mezun olmuştur. Ayrıca AÖF – Medya ve İletişim bölümünde eğitimine devam etmektedir. 2014 den 2016 yılları sonuna kadar Kampüshaber gazetesinde Grafikerlik ve muhabirlik, aynı zamanda Hürriyet aile sitesinde editör yardımcılığı yapmıştır. Kısa bir süre M&T Reklam şirketinde grafik tasarımcı olarak yer almıştır. 2017 yılında Anadolu Yaşam Sağlık Tesislerinde Sosyal Medya Uzman yardımcılığı ve grafikerlik yapan Kübra Yeşilkaya, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup da yeni görevine devam etmektedir.

    Benzer yazılar

    Bentley Vites Büyütüyor: Mulsanne Speed

    Ford Mustang’e EuroNcap Sürprizi

    Yukarı