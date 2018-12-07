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Seat Ateca’ya dizel otomatik opsiyonu geldi

Yazan Alper Güler -

CARMEDYA.COM – Seat Ateca, artık dizel versiyonlu motorlarında DSG opsiyonunuda sunuyor. Model 1.6 TDI DSG Xcellence olarak 166 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor.  

Yıl sonu avantajı var

SEAT’ın ilk SUV modeli olan Ateca’nın dizel motora sahip 1.6 TDI 115 HP DSG Xcellence donanımlı araçlarında, önemli avantajlar sunuyor. 166 bin TL’den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatıyla sınırlı sayıda araç için geçerli olacak bu fırsat, 31 Aralık tarihine kadar kampanyaya katılan tüm Seat Yetkili Satıcılarında devam edecek.

Xcellence donanımında neler var?

Ateca’nın Xcellence donanımında standart olarak Dijital Gösterge Paneli, Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi, Geri Görüş Kamerası, 8 inç dokunmatik renkli ekranlı multimedya sistemi, 18 inç alüminyum alaşımlı jantlar, full LED farlar, Alcantara spor koltuklar gibi özellikler sunuluyor.

Alper Güler
2008 yılından bu yana otomobil yayıncılığı sektörünün her alanında görevlerde bulunan Alper Güler, Türkiye’de dijital otomobil yayıncılığına Otomobil Dünyam çatısı altında başlatmıştır. 2014 yılında Doğan Yayın Holding bünyesinde çalışan Alper Güler, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup adını alan Carmedya’da görevine devam etmektedir. Bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.
https://www.carmedya.com

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