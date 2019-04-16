CARMEDYA – Otomotiv endüstrisi geçtiğimiz yıllar içinde tasarımdan, üretim ve ihracata kadar her alanda çok büyük bir değişim geçirdi.

Siyah beyaz fotoğrafların yerini ultra HD 4K videolar, faksın yerini uygulamalar ve plakların yerini MP3 almış durumda. Son 50 yılda toplumda büyük değişiklikler ve teknolojik gelişmeler yaşandı. Peki otomobil endüstrisi ne şekilde değişti? Ne kadar değiştiği hakkında bir fikir vermesi için bazı rakamlara bakalım:

Kalem kağıttan sanal gerçekliğe

Modern bir tasarım ve geliştirme merkezi 60’lardaki ve 70’lerdeki haline nazaran oldukça farklı. Pergeller, silgiler ve üzerinde bitmek bilmeyen çizimler olan uzun çalışma masaları yerlerini tabletlere, sanal gerçeklik gözlüklerine ve havada yüzen ekranlara bırakmıştı. SEAT’ın Görselleştirme ve Dijital Tasarım Süreçlerinden sorumlu Manel Garcés’e göre: “Sanal gerçeklik sayesinde, günümüzdeki tasarımların yüzde 90’ı otomobil parçası modellemeye gerek kalmadan doğrulanabiliyor”.

Günde 5 otomobilden 2400 otomobile

SEAT, 1950’de ilk fabrikasını Zona Franca’da açtığında günlük üretim kapasitesi 5 otomobildi. Günümüzde, Martorell fabrikası günde 2300’den fazla otomobil üretmektedir, yani daha önceki ile aynı sayıda otomobil üretmek sadece 3 dakika alıyor.50’lerde İspanya’da her 1000 kişiye 3,1 otomobil düşerken, bugün bu rakam 480.

Her şeyi elle yapmaktan sayısı 2000’i geçen robota

Başlangıçta, robotlar sadece bilimkurgu konusuydu. 60 ve 70’lerde, otomobiller tamamen elle boyanıyordu. Günümüzdeyse, 84 robot bir püskürtme kabininde ince boya tabakaları püskürtmekte, yeni nesil bir tarayıcı ise 43 saniye içinde yüzeyin düzgünlüğünü kontrol etmektedir. Bu teknolojik yarış metal atölyesindeki 2000’den fazla robot ve 9 ile 10 numaralı montaj atölyelerindeki 125 otonom robotla da ortaya koyuyor. Bütün bu robotlar, her gün Martorell fabrikasında 7000’den fazla çalışanla birlikte çalışmaktadır.

40 derece sıcaklıkta çalışmaktan biyomekanik avatarlara

Yarım yüzyıl önce bir fabrikada ancak klima olmadan, düşük sıcaklıklarda ve yazın 40 dereceye yakın sıcaklıkta çalışılmaktaydı Günümüzde, fabrikalar hem sıcaklığı sabit tutmak için gerekli ekipmanlarla donatılmış durumda hem de yaralanmaları önlemek için ergonomi alanında en yeni gelişmeler buralarda uygulanıyor. Örneğin, iş istasyonu ergonomisini iyileştirmek için hat işçilerinin hareketlerini sanal gerçeklikle simüle etmek için Martorell fabrikasındaki CARS Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezinde biyomekanik avatarlar oluşturuldu.

Bogota’dan Sydney’e

1965’te SEAT’ın otomobil ihraç ettiği duyulmuş şey değildi. Sembolik bir hareketle, birkaç uçak yeni modellerle yüklenip, Kolombiya’da yükleri boşaltılmıştı. Ronda modelinin Hollanda’da satışa sunulmasıyla ihracatın daha tutarlı hale gelmesi ancak 1983’te gerçekleşti. 2018’de, SEAT Martorell’de üretilen 474 bin 300 otomobilin yüzde 80’ini ihraç etmişti. Bu otomobiller bir sıra halinde dizildiğinde, Barselona ve Sydney’i birbirine bağlayabilecek uzunluğa denk geliyor.