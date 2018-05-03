Porsche 918 Spyder ve benzeri otomobiller tasarımları ve performanslarıyla göz doldururlar. Ancak Schuppan 962CR’ye göre fazlasıyla sıradanlar.

Schuppan 962CR koleksiyonculara gülümsüyor

Avustralyalı yarış arabası sürücüsü Vern Schuppan tarafından 1983 Le Mans 24 Saat zaferini anma adına yapılan model, tasarım olarak dikkat çekiyor. Model 962 yarış aracının temellerini bünyesinde barındırıyor. Otomobil tamamen kompozit malzemelerden oluşuyor. Kalbinde ise 3.3 litrelik altı silindirli çift turboşarjlı motor yer alıyor. Bu motor otomobile 600 HP güç ürettiriyor ve bu güç arka lastiklerden yere aktarılıyor. 5 ileri manuel şanzıman ile kombine edilen bu otomobil 370 km/s hız değerine ulaşabiliyor. Tasarımda yuvarlak farlar kullanılmış. Geniş bir ön ızgara ve hava girişleri modeli dinamik kılmaya yetmiş. Otomobilin sportif algısı ise büyük bir arka kanat ile ön plana çıkarılmış. Otomobil bir açık arttırılmada satışa çıkacak. Ancak otomobilin başlangıç fiyatı henüz belli değil.