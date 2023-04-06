Satış sonrası hizmetlerde Audi öne çıktı

CARMEDYA.COM – Türkiye’de Audi ve rakip marka araç kullanıcıları arasında yapılan satış sonrası müşteri memnuniyeti araştırması – IACS sonuçlarına göre, Audi Türkiye servis ve satış sonrası hizmetlerdeki çalışmalarıyla birinciliği elde etti.

Audi ve rakiplerinin 6 ay ile 10 yıl arası servis tecrübesine sahip bireysel müşterilerin dahil edildiği araştırmada, katılımcılara markaların servis ve satış sonrası hizmetleri hakkında düşünceleri soruldu. Audi Türkiye, araştırma sonunda tüm rakiplerini geride bırakarak, servis ve satış sonrası hizmetlerdeki çalışmalarıyla birinci seçildi.

Tamamen araç sahiplerinin düşünceleriyle belirlenen araştırma sonuçları, Audi Türkiye’nin iş yapış stratejileri arasında öncelikli sırada yer alan servis ve satış sonrası hizmetlerde kaliteyi artırmak anlayışını ortaya koyması bakımından da önemli.

İlerici hizmet anlayışı için eğitim: quattro sınıfı

Türkiye genelinde 47 yetkili servis noktasıyla hizmet sunan Audi Türkiye, servis çalışanlarına yönelik mesleki ve kişisel gelişim eğitimlerine ara vermeden devam ediyor. Audi Türkiye, gerek dijital dönüşümün gerekliliklerini yerine getirebilmek, gerekse çalışanlarının kabiliyet ve yeteneklerini artırabilmek adına, Genel Müdürlük’teki eğitim sınıfını quattro sınıfı olarak yeniledi.

Yüz yüze eğitimlerin yanı sıra artırılmış gerçeklik destekli ve online olarak tüm çalışanların eğitimlerini, farklı senaryolarla gerçeğe en yakın vakalarla gerçekleştiriyor. quattro sınıfı; teknik ve teknik olmayan eğitimlerin yanı sıra akıllı sistemleri ve AR teknolojisi sayesinde çalışanlarımızı farklı senaryolara hazırlıyor. Sınıfıta bulunan üst düzey çözünürlüğe sahip görüntü sistemleri, canlı olarak durum değerlendirmesi yapmayı ve hızlı çözüm üretmeyi de mümkün kılıyor. Ayrıca, global eğitim programlarına da dahil olunarak vakalarla ilgili bilgi akışından da yararlanılabiliniyor.