Şampiyonların lastikleri Pirelli İzmit Fabrikası’ndan

CARMEDYA.COM – Pirelli, sezon sonunda 5 kategoride şampiyonluğunu ilan eden Castrol Ford Team Türkiye’nin asfalt ve toprak etaplarda kullandığı tüm ralli lastiklerini İzmit’te üretti.

Pirelli’nin Türkiye’de ilk yerli lastiğin üretimini gerçekleştirdiği “Şampiyonların Fabrikası” olarak bilinen İzmit’teki üretim tesisi, şampiyona boyunca Castrol Ford Team Türkiye’nin 10’u aşkın ekibi ve aracı için gerekli lastikleri üretimini gerçekleştirdi.

Murat Bostancı Pirelli ile 3. kez şampiyon oldu

Castrol Ford Team Türkiye’nin Avrupa Ralli Kupası sahibi pilotu Murat Bostancı, Pirelli lastikleri ile donatılan 4 çeker Fiesta R5 aracı ile 3. kez Türkiye Ralli Şampiyonası ‘Pilotlar Şampiyonluğu’nu kazandı. Bostancı, Pirelli lastikleri ile donatılan aracıyla 2019 ralli sezonunda “Markalar”, “Pilotlar” ve “Co-Pilotlar” şampiyonluğunun sahibi oldu.

Castrol Ford Team Türkiye’nin ‘2 çeker’ kategorisinde yarışan genç pilotları Ümit Can Özdemir & Batuhan Memişyazıcı ikilisi de sezonun son yarışı olan Yeşil Bursa Ralli’sinde Pirelli’nin “RK” desenli asfalt lastikleriyle donatılan Fiesta R2T araçları ile yarıştılar. İkili, 2019 Türkiye Ralli Şampiyonası “İki Çeker Pilotlar” ve “Co-Pilotlar” şampiyonluğunu kazanarak büyük bir başarıya imza attılar. Ayrıca, bu yıl Castrol Ford Team Türkiye çatısı altında organize edilen Fiesta Rally Cup’ta da ekipler Pirelli’nin tedarik ettiği lastiklerle yarıştı. Yeşil Bursa Rallisi sonrası Fiesta Rally Cup şampiyonu da Ümit Can Özdemir & Batuhan Memişyazıcı olurken Fiesta R2T grubunu da kazandılar, Fiesta R2 grubunda And Sunman ve Fiesta ST grubunda da Özcan Söke yine Pirelli lastikleri ile birinci oldular.

En yeni ralli lastikleri ilk kez Türkiye’de denendi

Asfalt lastiklerinde 2019 sezonu başında 235/40-18 ölçüsünde yenilenen “RA” lastikleri, diğer ölçülerde ise “RK” desenleri kullanılırken, toprak lastiklerinde “K4” ve “K6” lastikleri yine başrolü oynadı. Eylül ayında Marmaris’te gerçekleştirilen Dünya Ralli Şampiyonası’nın (WRC) Türkiye ayağında, ilk defa pazara sunulan yenilenmiş “K4 RF” lastikleri ile Pirelli, 205/65-15 ölçüsündeki bu lastiklerinin ilk testini de başarıyla gerçekleştirdi.

Bostancı: “Pirelli, performansımızı tam olarak göstermemizi sağlayan lastikleri üretti”

Pirelli’nin gerek ülkemizde motor sporlarının gelişimi için verdiği katkılar gerekse de ürettiği motor sporları lastikleri ile büyük bir rol oynadığını belirten Castrol Ford Team Türkiye Takım Direktörü Serdar Bostancı, “Şampiyona boyunca birbirinden zorlu toprak ve asfalt etapları geçtik. Bu parkurlarda aracın yerle temas eden tek noktası olan lastikler bizim için kritik önemdeydi. Gerek hava şartları, gerekse de coğrafi zorluklar, lastiklerimizin gerçekten üst düzey bir performans ve dayanıklılıkta olmasını gerekli kılıyordu. Pirelli her zaman olduğu gibi bu sezon da performansımızı tam olarak göstermemizi sağlayan, dayanıklı ve zemine en uygun lastikleri araçlarımız için üretti. Bu vesile ile Pirelli’ye tüm sezondaki katkıları, hızlı çözüm ve destekleri için teşekkür ediyoruz.

Ben de pilotluk keriyerimde 1983 yılından sonra sadece Pirelli lastikleri kullandım ve Pirelli ile birçok Türkiye şampiyonluğu ve yurt dışı başarıları elde ettim. Birlikte daha büyük başarılar elde edeceğimize inancımız tam” diye konuştu.

Türkiye’deki faaliyetlerine 1960 yılında İzmit’de kurulan fabrika ile başlayan Pirelli, 1962 yılında Türkiye’de ilk yerli lastiğin üretimini gerçekleştirdi. “Şampiyonların Fabrikası” olarak bilinen Türkiye’deki ilk lastik üretim tesisi, 2007’den bu yana motor sporları için 400’ün üzerinde farklı türde yarış lastiği üretti.