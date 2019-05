Same, Deutz-Fahr Traktör Fabrikası Yenilendi

CARMEDYA – SDF Türkiye, 40.000 m2 alana kurulan, yeni üretim tesislerinin açılışını 03 Mayıs Cuma günü yaptı.

Yıllık 15.000 adet traktör üretimi kapasitesine sahip bu dev yatırım, bünyesinde birçok operasyonuda barındırıyor. Üretim kompleksi; şanzıman üretim hattı ile birlikte, 2 bağımsız traktör üretim bandı, boyahaneler, yedek parça deposu, eğitim binası, açık-kapalı antrepo, sevkiyat alanları ve idari ofislerden oluşuyor. Yeni yatırım ile birlikte artan kapasite ve üretim yeteneği Şirketin içinde bulunduğu bu önemli pazardaki uzun vadeli hedef ve stratejilerini de destekliyor.

Avrupa pazarına destek sağlayan üretim tehsisi

Bandırma daki bu yeni tesis sadece bulunduğu bölgeyi değil, aynı zamanda SDF’nin Avrupa ve denizaşırı ülke pazarlarına da destek sağlayan üretim tesisleri arasına girmiş oldu. 4 Marka (Same, Deutz-Fahr, Lamborghini ve Hurlimann) ve 45-110 hp aralığında yüzlerce modelin üretiminin gerçekleşeceği bu tesiste sadece Avrupa pazarı için oluşturulmuş özel seriler var. 60-110 hp aralığındaki bu özel seriler Same-Dorado Natural, Deutz-Fahr 5D, Lamborghini Spire Trend and Hurlimann XA marka ve modelleri adı altında Bandırma tesislerinde üretilecektir. Yaklaşık 300 davetlinin bulunduğu açılışa, SDF’nin üst düzey yöneticileri de katıldı. SDF Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Aldo Carozza, SDF Group CEO’su Sn.Lodovico Bussolati açılışa özel Türkiye’ye geldi.

Yatırımlar devam ediyor

Same ve Deutz-Fahr traktörleri kısa sürede Türk Çiftçisinin haklı beğenisini kazandı. Bunda SDF Grup’un traktör sektöründeki geçmiş tecrübesi ve Ar&Ge konusundaki başarılarının etkisi büyük rol oynadı. SDF hem ciro hem de Pazar payı açısından çok kısa sürede büyük başarılar elde etti. Deutz-Fahr 4E ve Same Dorado serilerini Türk çiftçilerinin talep ve ihtiyaçlarını karşılamak adına İtalyan-Alman ve Türk mühendisleri ile birlikte tasarladılar. Bu yeni seri şuanda birçok ülkeye ihraç edilir hale geldi. SDF Grup, 2017 yılı ortasında başlattığı Yeni Fabrika yatarımını, teknoloji transferi ile de destekleyen ve yeni ürünlerinde bu yatırıma entegre edilmesi ile yatırımın boyutunu beklentilerin ötesine taşıdı.

Çok fonksiyonlu üretim üssü

Satış sonrasının sektördeki önemini bilen ve çiftçinin ihtiyaçlarını iyi analiz eden SDF Grup yeni yatırımın içeriğine yeni yedek parça depo alanları ve stok çeşitliliğini de başarı ile uyguladı. Servis ve müşteri eğitimi için yaratılan SDF Akademi ile de sürekli eğitimin temellerini inşa etti. Eğitimi şirket personeli ve teşkilatının da dışına taşıdı ve müşterileri de kapsayan 360 gün eğitim mantığı ile hem müşterileri hem de yetkili servislerin eğitimlerini sürekli hale getirdi.

Ayrıca Bandırma tesislerinde hem bahçe hem de tarla traktörlerinin üretimi 45-110 hp aralığında gerçekleştirilmektedir. Bandırma Fabrikası hem Avrupa Birliği uyum süreçleri(Mother Regulation) hem de 3B motor emisyon değerlerine uygun traktör üretim yeteneğine sahiptir.

Ara spot: Müşterilere ve çalışanlara 360 gün eğitim..

Ödül kazandılar

Üretilen her bir traktörde SDF Grubunun geçmiş tecrübelerinin imzasını görmek mümkün. Kaliteden ödün vermeyen ve traktöre her yıl yeni özellikler ekleyerek sektöre yenilikler kazandıran SDF Grup aldığı ödüller ile de adından söz ettiriyor. En son Fransa SIMA’da, Same Frutteto CVT ActiveSteer ile “2019 Yılı En iyi Traktörü” ödülünü ve yine Frutteto CVT 115 S ile bir başka başarıyı “Best of Specialized” ödülünü alarak gösterdi.

Türkiye de ürettiği yeni serilerinde de kullandığı birçok özellik ile sektörde ilk olmayı başaran grup yerli traktörde ilk ve tek 30+15 şanzıman kullanan marka oldu. Tüm çift çeker traktörlerde ise standart olan 4 disk fren sistemi ile sektörün geleceğine yön verdi. Her zaman yenilikleri sektöre kazandıran marka işte bu nedenle sektörde farklı olmaya devam ediyor. Traktörleri kullanan çiftçilerde bu farklılığı yaşıyorlar.