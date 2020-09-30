Rusya’da zaferin adı Bottas

CARMEDYA.COM – 2020 Formula 1 sezonunun onuncu yarışında Mercedes-AMG Petronas Takımı, Valtteri Bottas’ın birinciliği ve zaman cezası almasına rağmen Lewis Hamilton’ın üçüncülüğüyle sonuçlandı.

Bir kez daha podyumun iki pozisyonunu kazanan Mercedes-AMG Petronas, şampiyonada 366 puanla liderliğini sürdürdü.

Rusya Grand Prix’sine üçüncü pozisyonundan başlayan Valtteri Bottas start ile birlikte ikinciliğe yükselirken ilk turun hemen başında takım arkadaşı Lewis Hamilton’ı geride bırakarak liderliği eline geçirdi.

Lewis Hamilton’ın iki farklı zaman cezası almasıyla tüm yarış boyunca birinci sırayı koruyan Valtteri Bottas damalı bayrağı geçen ilk pilot oldu. Lewis Hamilton ise aldığı cezalara rağmen yarışı üçüncü sırada tamamladı.

Rusya Grand Prix’si, Mercedes-AMG Petronas Takımı’nın birinci ve üçüncü sıraları almasıyla sonuçlandı. Bu sonuçlara göre, dokuz yarış sonra kariyerinin dokuzuncu zaferine ulaşan Valtteri Bottas, 161 puanla şampiyonadaki ikinciliğini pekiştirdi.

Üçüncü olarak çok değerli puanlar kazanan Lewis Hamilton ise 205 puanla liderliğini sürdürüyor. Mercedes-AMG Petronas ise 366 puanla markalar sıralamasındaki açık ara liderliğini korudu. Sezonun on birinci yarışı 11 Ekim’de Almanya’da koşulacak.