Romain Dumas ID.R ile Goodwood Speedweek’te rekor peşinde

CARMEDYA.COM – Fransız pilot Romain Dumas, Goodwood Speedweek’te bu kez ID.R’ı kullanacak.

Motor sporlarında elektromobilitenin kendisi için en önemli konulardan biri olduğunu ifade eden 42 yaşındaki sporcu, motor spor otomobilleriyle, seri üretim modellerin her zaman birbirlerinden olumlu yönde etkilendiklerini söyledi.

Dayanıklılık yarışları, ralliler, off-road yarışları gibi motor sporlarının birçok disiplininde mücadele eden ve çok yönlülüğüyle tanınan Romain Dumas son olarak Volkswagen ID.R projesine katılmış ve tamamen elektrikli yarış otomobiliyle rekor kırmıştı.

Şu sıralar, 16-18 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Goodwood Speedweek için hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden Dumas, Volkswagen Motorsport ile bir sonraki yarışta boy göstermeden önce ID.R, ID. model ailesi ve elektromobilite hakkındaki düşüncelerini ve Speedweek için beklentilerini paylaştı.

ID.R ve ID. model ailesi arasındaki bağlantı

“Her şeyden önce, motor sporları otomobilleriyle seri üretim modellerini birbiriyle ilişkilendirmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Volkswagen, ID.3 ve ID.4 ile bunu kanıtladı, çünkü ID.R ile paylaşılan pek çok özellik var. Örneğin, tasarım. Ayrıca, aerodinamik yapıları ve batarya yönetimi açısından elde edilen bulgular, motor sporları otomobillerinden seri üretim modellere ve tam tersi yönde katkı sağladı. Volkswagen Motorsport açısından elektrikli bir otomobilin duyguları yansıtabileceğini ve hızlı olabileceğini göstermek önemliydi. ID.R sayesinde, bu maddenin yanına ‘tamamlandı’ diye tik atabiliriz. Yeniden şarj ve özellikle menzil açısından hala iyileştirmeye ihtiyaç var ve bu süreç devam ediyor. Geleceğe hazırlanmak için elektrikli otomobillerle motor sporlarına devam etmek önemli.”

Elektromobilite

“2018 Pikes Peak Uluslararası yarışında tüm zamanların en iyi derecesiyle muhteşem bir rekora imza atarak elde ettiğimiz zafer, elektrikli otomobiller ve elektromobilite açısından büyük bir başarı oldu. ID.R’deki batarya sistemi, iki motorlu konsept ve dört tekerlekten çekiş sayesinde, içten yanmalı motoru bulunan birçok otomobile eşdeğer veya onlardan daha yüksek hızlara erişebiliyoruz. Son yıllardaki gelişimimize baktığımızda, eminim herkes ileriye doğru büyük adımlar attığımız konusunda hemfikir olacaktır. Bununla birlikte, elektromobiliteye odaklanmamız, daha pek çok başarıyı kesinlikle beraberinde getirecek. Hâlâ yeni bir teknolojinin ilk aşamalarındayız, ancak içten yanmalı motoru bulunan birçok otomobilden çok daha ileri bir seviyedeyiz.”

ID.3 deneyimi

“ID.3’ün sürücü koltuğuna ilk olarak 2019 Frankfurt Otomobil Fuar’ında oturdum. Birkaç ay sonra da otomobili kullanma fırsatım oldu. Dürüst olmak gerekirse, ID.R’ı sürerken hissettiğime benzer hislerim oldu. ID.3 gibi elektrikli bir otomobildeki ivmelenme etkileyiciydi. ID.3’ün performansı kesinlikle şaşırtıcı, ancak beni çok etkileyen bir başka özelliği de bu küçük otomobilin iç alanı.”

ID.R’ye dönüşü

“Eylül 2019’da Çin’de bulunan Tianmen Dağı’ndaki rekor sürüşün ardından ID.R’ye geri dönmem COVID-19 nedeniyle yaklaşık bir yıl sürdü. Bu muhteşem otomobile tekrar kavuştuğum için gerçekten çok heyecanlıyım. ID.R ile proje başladığından beri birçok test ve rekor sürüşü yapıyorum, ancak yine de bu otomobili sürerken ne kadar hızlı olduğunu görmek beni her zaman şaşırtıyor. Aracın ivmelenmesi çok etkileyici. Hızlı virajlarda çok fazla bastırma kuvvetine maruz kalıyorsunuz. Sadece performans açısından değil, aynı zamanda tasarım açısından da şimdiye kadar kullandığım en güzel spor otomobillerden biri. Ön bölümü kesinlikle çok etkileyici.”

Ve Goodwood

“Goodwood, motor sporları açısından en önemli mekanlardan biri. Goodwood Festival of Speed (FoS)” ve “Goodwood Revival” festivallerinde her şeye yer var ve çok eğlenceli. Revival Festivali’ne ilk kez 2013’ten beri katılıyorum ve her seferinde çok güzel klasik otomobilleri kullandım. Oradaki ilk sürüşüm, inanılmaz bir deneyimdi. Çok yağmur yağıyordu. İngiliz sürücülerin milyonlarca Euro değerindeki klasik otomobilleri ne kadar zorladıklarına şaşırdım ve biraz da şok oldum. Sanki Formula 1 yarışındaymış gibilerdi. Böylece Goodwood’un özellikle İngiliz sürücüler için ne kadar önemli olduğunu en baştan anlamış oldum.”

Goodwood “Speedweek” Festival

“Organizatörlerin bu etkinliği gerçekleştiriyor olmasından çok memnunum. Kesinlikle çok iyi bir etkinlik olacak. Richmond Dükü, gerçekten keyifli etkinliklere ev sahipliği yapmaya çok hevesli. Goodwood Motor Sporları Pisti eski tarz bir pisttir, ancak gerçekten çok hızlıdır. Pistin yerleşimi, oranın buram buram tarih kokmasını sağlıyor. Bu pistte ID.R’yi sürmek çok eğlenceli olacak çünkü hızlı ve akıcı bir pist. Ayrıca otomobilin arka kanadı çok büyük, bu yüzden bol bol bastırma kuvvetine maruz kalacağız. Son süratle alınabilecek bir sürü viraj var.”

2020 yılı

“2020 şu ana dek çok karışık bir yıl oldu. COVID-19 nedeniyle birçok yarış ve etkinliğin iptal edilmesi veya ertelenmesi gerekti ve bu da ID.R ile birçok şey yapmamızı engelledi. Sadece bir yarış pilotu olarak benim için değil, aynı zamanda çok sıkı ve tutkuyla çalışan Volkswagen Motorsport’taki tüm ekip açısından biraz moral bozucu oldu. Fakat nihayet hep birlikte Goodwood’a gidiyoruz. Orada biraz temiz hava alacağız ve umuyoruz ki evlerinden bizi canlı izleyen herkese harika bir gösteri sunacağız.”