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Rolls-Royce’dan Bodrum’a stüdyo

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Rolls-Royce Motor Cars Istanbul geçtiğimiz günlerde Bodrum’da yaz stüdyosu açtı.

İkonik markanın eşsiz bir atmosfer sunduğu stüdyo Yalıkavak Marina’da yer alıyor ve ekim ayının sonuna kadar misafirlerini ağırlamaya devam edecek.
 
Sergilenen üç Rolls-Royce modeli ise; Phantom, Cullinan ve Rolls-Royce ailesinin yeni üyesi Ghost. Rolls-Royce Bespoke kişiselleştirme hizmeti Bodrum stüyosunda da yer alacak.
 
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Rolls-Royce Motor Cars Genel Müdürü Hilal Aysal şunları söyledi; “Son yıllarda Bodrum’da zaman zaman müşterilerle buluşuyoruz, bu nedenle lüksün doğal ortamında bir yaz stüdyosu ile varlığımızı bu göz alıcı şehirde de gösterme fırsatı bulduğumuz için çok heyecanlıyız.”
 
Rolls-Royce Motor Cars Satış ve Marka Direktörü Henrik Wilhelmsmeyer ise; “Rolls-Royce Motor Cars, başka hiçbir markanın olmadığı kadar müşteri odaklı, bu nedenle pek çok müşterimizin yaz sezonunu geçirdiği yerde, model yelpazesi ve benzersiz hizmetlerimiz hakkında bir fikir vermemiz bizden beklendiği üzere doğaldır. Bu seçkin yaz beldesinde Rolls-Royce severlere Home of Rolls-Royce keyifini yaşatabilmek için harika bir fırsat.” dedi.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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