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Rolls-Royce test sürüşlerine başlıyor

Yazan Kübra Yeşilkaya -
ROLLS-ROYCE

CARMEDYA.COM – Yalıkavak Marina ve Royal Motors, indirim ve fırsatlar sunmak için iş birliği yapıyor. Ayrıca Royal Motors, Yalıkavak Marina ev sahipliğinde eylül ayı boyunca ‘Rolls-Royce’ ve ‘Lotus’ marka el yapımı özel otomobiller ile test sürüşü imkânı sunuyor.

Müşterilere özel fırsatlar

İş birliği kapsamında Royal Motors üyeleri, Yalıkavak Marina Beach Hotel ve Hyatt Centric İstanbul Otel’de yüzde 20 indirimden faydalanabiliyor. Yalıkavak Marina’da konser ve gösteri, tekne bağlama, yıllık demirleme, denize indirme ve benzeri hizmetlerde yüzde 20 indirim fırsatlardan yararlanıyor. Royal Motors üyelerine, ayrıca Casia Bodrum SPA’da masaj ve bakım terapilerinde de 20 indirim olanağı sunuluyor. Yalıkavak Marina müşterileri de Royal Motors araçlarında indirimlerden faydalanabiliyor.

ROLLS-ROYCE

Yalıkavak Marina ziyaretçileri, Eylül ayı boyunca da Rolls-Royce markasının prestijli modellerinden Phantom, Dawn ve Lotus markasının en hızlılarından Lotus Exige ve Elise ile test sürüşü gerçekleştirebilecek.

Kübra Yeşilkaya
2014 yılında lisede, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık bölümünü bitirmişdir. 2016 yılında SAÜ MYO Üniversitesinden, Habercilik ve Gazetecilik den mezun olmuştur. Ayrıca AÖF – Medya ve İletişim bölümünde eğitimine devam etmektedir. 2014 den 2016 yılları sonuna kadar Kampüshaber gazetesinde Grafikerlik ve muhabirlik, aynı zamanda Hürriyet aile sitesinde editör yardımcılığı yapmıştır. Kısa bir süre M&T Reklam şirketinde grafik tasarımcı olarak yer almıştır. 2017 yılında Anadolu Yaşam Sağlık Tesislerinde Sosyal Medya Uzman yardımcılığı ve grafikerlik yapan Kübra Yeşilkaya, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup da yeni görevine devam etmektedir.

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