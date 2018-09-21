Rolls-Royce test sürüşlerine başlıyor

CARMEDYA.COM – Yalıkavak Marina ve Royal Motors, indirim ve fırsatlar sunmak için iş birliği yapıyor. Ayrıca Royal Motors, Yalıkavak Marina ev sahipliğinde eylül ayı boyunca ‘Rolls-Royce’ ve ‘Lotus’ marka el yapımı özel otomobiller ile test sürüşü imkânı sunuyor.

Müşterilere özel fırsatlar

İş birliği kapsamında Royal Motors üyeleri, Yalıkavak Marina Beach Hotel ve Hyatt Centric İstanbul Otel’de yüzde 20 indirimden faydalanabiliyor. Yalıkavak Marina’da konser ve gösteri, tekne bağlama, yıllık demirleme, denize indirme ve benzeri hizmetlerde yüzde 20 indirim fırsatlardan yararlanıyor. Royal Motors üyelerine, ayrıca Casia Bodrum SPA’da masaj ve bakım terapilerinde de 20 indirim olanağı sunuluyor. Yalıkavak Marina müşterileri de Royal Motors araçlarında indirimlerden faydalanabiliyor.

Yalıkavak Marina ziyaretçileri, Eylül ayı boyunca da Rolls-Royce markasının prestijli modellerinden Phantom, Dawn ve Lotus markasının en hızlılarından Lotus Exige ve Elise ile test sürüşü gerçekleştirebilecek.