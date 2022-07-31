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Rolls-Royce Spectre zorlu testlerden geçiyor

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Rolls-Royce’un ilk tamamen elektrikli modeli olan Spectre için 2,5 milyon km’lik test programı devam ediyor.

Güney Fransa’nın Provence ve Cote D’Azur bölgelerinde gerçekleşen 625 bin km’lik test aşamasında, üretim için onaylanan akıllı süspansiyon sistemi, pil paketinin yapıya entegre edilmesiyle yüzde 30 artış gösteren sağlamlık test edilirken, Spectre için planlanan test sürüşlerinin yaklaşık yüzde 40’lık bölümü tamamlandı.

0,25’lik yeni sürtünme katsayısı ile öne çıkan Spectre, bu değerle şimdiye kadarki en aerodinamik Rolls-Royce olma özelliğini taşıyor.

Modelde tamamen elektrikli aktarma organı, markanın Architecture of Luxury adı verilen platformuna entegre ediliyor.
 
Spectre’nin alüminyum mimarisi çelik bölümlerle güçlendirilmiş. Yeni mimari, Spectre’yi şimdiye kadar tasarlanan Rolls-Royce modelleri arasında dört metrelik uzunluğuyla en büyük yekpare gövde yapısıyla karşımıza çıkarıyor.

Aynı şekilde yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki direksiz araç kapıları da Rolls-Royce tarihinin en uzun kapıları olma özelliğini taşıyor.

Zorlu test aşamasının ardından Spectre için ilk müşteri teslimatlarının 2023’ün dördüncü çeyreğinde başlaması planlanıyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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