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Rolls Royce ile Surfboard keyfi

Yazan Alper Güler -

CARMEDYA.COM – Sörf için tercih edeceğiniz otomobiller neler? Daha çok Off-Road tarzı otomobiller tercih etmeniz gerekebilir. Bunun için Jeep Wrangler Rubicon biçilmiş kaftan mı? Peki bir Rolls Royce’a ne dersiniz?

Kaliteli malzemelerden yapılmış

Bu, her gün görmeyi beklediğiniz bir şey olmayabilir, fakat bu otomobil üreticisinin yaz aylarında Côte d’Azur’da sergilediği bir model. Sörf tahtası için özel hazırlanmış Rolls-Royce gören herkesi şaşırtıyor. Söft tahtası Amerikan cevizinden yapılmış ve 24 ayar altın ile süslenmiş. Markanın bölgesel direktörü Julian Jenkins, “Rolls-Royce Motor Cars, müşterilerinin yaşam tarzlarını izliyor ve anlayama çalışıyoruz ve bunu bilmekten gurur duyuyoruz” dedi.

 

Alper Güler
2008 yılından bu yana otomobil yayıncılığı sektörünün her alanında görevlerde bulunan Alper Güler, Türkiye’de dijital otomobil yayıncılığına Otomobil Dünyam çatısı altında başlatmıştır. 2014 yılında Doğan Yayın Holding bünyesinde çalışan Alper Güler, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup adını alan Carmedya’da görevine devam etmektedir. Bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.
https://www.carmedya.com

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