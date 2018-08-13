CARMEDYA.COM – Sörf için tercih edeceğiniz otomobiller neler? Daha çok Off-Road tarzı otomobiller tercih etmeniz gerekebilir. Bunun için Jeep Wrangler Rubicon biçilmiş kaftan mı? Peki bir Rolls Royce’a ne dersiniz?

Kaliteli malzemelerden yapılmış

Bu, her gün görmeyi beklediğiniz bir şey olmayabilir, fakat bu otomobil üreticisinin yaz aylarında Côte d’Azur’da sergilediği bir model. Sörf tahtası için özel hazırlanmış Rolls-Royce gören herkesi şaşırtıyor. Söft tahtası Amerikan cevizinden yapılmış ve 24 ayar altın ile süslenmiş. Markanın bölgesel direktörü Julian Jenkins, “Rolls-Royce Motor Cars, müşterilerinin yaşam tarzlarını izliyor ve anlayama çalışıyoruz ve bunu bilmekten gurur duyuyoruz” dedi.