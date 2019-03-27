CARMEDYA – Renault Megane kamuflajlı olarak kameralara yakalandı. Model bu haliyle makyaj sinyalleri veriyor.

Nürburgring’de kamuflajlı halleriyle kameralara yakalanan Megane HB, makyajlanacağı haberlerini doğruladı. 2016 yılından bu yana C segmentinde başarılı işler çıkaran model, makyajlanarak bu iddiasını kuvvetlendirmek istiyor.

Neler değişecek?

Modelde ağırlıklı olarak tampon grubu değişime uğrayacak. Makyaj ile birlikte far grubunda da ufak değişimlerin olması bekleniyor. Ek olarak LED gündüz aydınlatma imzası bu modelde değişime uğrayacak. Izgara gurunun değişmesiyle birlikte model daha iddialı bir hale gelecek. Arka bölümde ise ilk değişecek olan alan tampon grubu oluyor. Stop grubunda da ufak değişim rüzgarları esecek. İç mekan ile ilgili fotoğraf bulunmasa da, yeni Renault Clio’daki değişimlerin burada da yaşanması bekleniyor.