Renault Kadjar yeni motor seçenekleriyle Paris’te

CARMEDYA.COM – Renault Kadjar yeni motorlar seçenekleriyle Paris Otomobil Fuarı’nda sahnelendi. 2019 model yılı için marka bir dizi güncellemeyi modelde sunuyor.

Tasarımda değişimler var

Renault’un tasarımcıları, Kadjar’a LED eklentiler yaptı. Ayrıca stop lambalarına C şeklinde bir ışık imzası koyuldu. Daha yakından bakıldığında, yeni krom ekler ve farklı tampon yapısı dikkatlerden kaçmıyor. Diğer güncellemeler arasında iki farklı türde 17 ve 19 inçlik alaşımlı jantlar yer alıyor. Bunların yanında üç yeni renkte modele eklenmiş. Bunlar Oural Green, Iron Blue ve Highland Gray.

İçeride neler var?

İç mekana doğru ilerlerken 2019 Kadjar , R-Link 2 arayüzü için yeni 7 inç büyüklüğünde bir merkezi ekran ile geliyor. Dokunmatik özelliğe sahip ekran daha da geliştirilmiş. Hemen altında tasarımı yeni Dacia Duster modellerine benzeyen klima kumandaları dikkatlerden kaçmıyor.

Yeni Motor seçenekleri

Son olarak, 2019 Kadjar yeni nesil benzinli ve dizel motorlarıyla dikkat çekiyor. Daimler ile birlikte geliştirilen TCI GPF 1.3 litrelik dört silindirli turboşarjlı benzinli motor artık Kadjar’da sunulacak. Bu motorun 140 ve 160 HP güç seçenekleri olacak. Her iki versiyonda yedi ileri EDC şazıman ile kombine edilecek. Bunun yanında yeni Blue dCi adından yeni dizel motor sunulacak. 1.5 litre hacminde olacak olan motor 115 Hp güç değerine sahip olacak. Diğer bir seçenek ise 150 HP gücünde olan motor.