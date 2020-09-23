Renault Grubu Formula 1’de Alpine markasıyla yarışacak

CARMEDYA.COM – Renault Grubu, gelecek yıl itibarıyla Formula 1’de Alpine adıyla yarışma kararı aldı.

Ralli ve dayanıklılık alanlarında elde ettiği rekorlar ve başarılarla bilinen Alpine, Formula 1’in yüksek standart, prestij ve performans gerekliliklerini bünyesinde bulunduruyor.

Grubun bu kararı, Alpine’in gelişimini ve etkisini daha da ileriye taşımak için büyük önem taşıyor. Otomobilin şasisinde sportiflik, şıklık ve çevikliğin simgesi olan Alpine markası dikkat çekiyor. Tasarımda ikonik A110 modeline hayat veren uzmanlığın izleri görülüyor. Alpine F1 Takımı Renault Grubu’nun hibrit güç ünitelerindeki uzmanlığından yararlanmaya devam ederken, E-TECH ismi ise korunacak.

İmzalanan yeni Concorde anlaşmaları, getirilen bütçe sınırlamaları ve 2022 yılından itibaren geçerli olacak yeni yönetmelikle birlikte Renault Grubu, yeni renkleri altında podyuma geri dönme konusunda kararlı.

“Formula 1’e rüya bir marka ekledik”

Takipçilerini mutlu eden güçlü ve canlı bir marka olan Alpine’in dünyanın en prestijli otomobil organizasyonunda yerini aldığını ifade eden Renault Grubu CEO’su Luca De Meo, “Böylece Formula 1’e rüya bir marka eklemiş olduk. Alpine, zarafet, yaratıcılık ve cesaretten oluşan değerlerini Formula 1 pistlerine taşıyacak. Ayrıca Grup olarak üretici pozisyonumuzu da sürdürüyoruz” dedi.

“Alpine zafer için mücadele edecek”

Renault DP World F1 Takımı Sorumlusu Cyril Abiteboul ise, “Bu karar hem takım, hem de motor sporları için önemli bir dönemde geldi. Sahip olduğu rekabet ruhu ve çevik Fransız yaratıcılığı ile Alpine, Formula 1 dünyasına yeni değerler getirerek renk katacak. Bu durum 2022 yılına hazırlık sürecinde en önemli kozlarımızdan olacak. Motor sporlarında gelirin daha adil dağıtılmasını sağlayacak yeni yönetmelikler ve finansal kurallar sayesinde, yönetim daha yenilikçi ve kolay hale gelecek. Bütçe sınırlaması ise imzacı takımların sportif değerlerini daha fazla ön plana çıkaracak. Alpine Formula 1’e zafer için mücadele etmeye geldi” ifadelerini kullandı.