Renault EZ-Ultimo konsepti Paris Otomobil Fuarı’nda

CARMEDYA.COM – Renault, en son ürettiği konsept otomobili Paris Otomobil Fuarı’nda sahneledi. Mode fazlasıyla egzotik görünüyor.

Lüks yolculuğa çıkmak için tasarlandı

“Herkes için lüks bir yolculuğa çıkmak” için tasarlanan yeni çalışma, Renault tarafından bireysel bir otomobil olarak tanımlanıyor. Renault, bunu bir otel, resort veya havayolu şirketi tarafından sunulan premium deneyimin uzantısı olarak düşünmenizi istiyor. Robo-araç konsepti talep üzerine, tek bir yolculuk için, bir saat veya bir gün için kullanılabilir. Bu nedenle, bir şehirde özel bir gezi, birinci sınıf bir turist deneyimi veya iş seyahati hizmeti için uygundur. Hatırlanması gereken şey, EZ-Ultimo’nun gerçek servis sağlayıcıya adapte olabilmesidir.

Konfor ön planda

Konsept, rahatlama ve konsantrasyon için gerekli tüm konfor ve özelliklere sahip kişisel bir salon. Fransız tarzından esinlenilmiş model, geniş otomatik açılan kapısı ve döner koltuklarıyla dikkat çekiyor. İç mimariden esinlenen kabin, ahşap, mermer ve deri gibi malzemeler kullanılarak oluşturulmuş.