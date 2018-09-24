Range Rover Sport SVR’a Kahn Design ayarı

CARMEDYA.COM – Range Rover Sport SVR, hem tasarım hem de performans anlamında başarılı bir model. onu daha iyi hale getirmek mümkün.

Kahn Design bu model için önemli bir çalışma başlattı. İlk bakışta daha büyük hava kanalları dikkat çekiyor. Bu doğrultuda tampon tamamen elden geçirilmiş. yan bölümde daha büyük jantlar göze çarpıyor. Ek olarak siyah jantlar otomobilin tasarımını desteklemiş. Arka bölümde büyük kanatlar otomobili sportif kılmış. İçeride dışarısı gibi turuncu ayrıntılar ile bezenmiş. özellikle koltuklar bu kombinasyondan fazlasıyla nasibini almış. Otomobilin kalbinde 5.0 litrelik V8 motor bulunuyor. Bu motor 575 HP güç ve 699 Nm tork değerini size sunuyor.