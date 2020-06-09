Rallide dijital şampiyona başlıyor!

CARMEDYA.COM – Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Red Bull iş birliği, Spor Toto ve Shell Helix katkılarıyla düzenlenen TOSFED Dijital Ralli Şampiyonası’nın kayıtları devam ediyor.

Kayıtları 13 Haziran akşamına kadar devam edecek olan şampiyonanın elemeleri ise 15-19 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Hem PC hem de Playstation platformları üzerinden eş zamanlı olarak WRC8 oyunuyla düzenlenecek elemelerde, katılımcılar en iyi 14 sürücü arasına girerek şampiyonada yarışmaya hak kazanmak için mücadele edecekler.

Elemeler sonunda belirlenecek olan katılımcıları 7 ayaktan oluşan zorlu bir sezon bekliyor olacak. Şampiyona 27 Haziran tarihinde koşulacak Monte Carlo Rallisi ile başlarken, sırasıyla İsveç, Finlandiya, Almanya, Katalunya, Korsika rallilerinin ardından 26 Eylül tarihinde Türkiye Rallisi ile son bulacak. Sezon sonunda en yüksek puanı elde eden sürücü 2020 TOSFED Dijital Ralli Şampiyonu unvanı ve 10.000 TL kazanırken, ikinci 6.000 TL ve üçüncü de 4.000 TL para ödülünün sahibi olacak.

Kayıtları 13 Haziran Cumartesi akşamı sona erecek olan şampiyonaya katılım detayları http://dijital.tosfed.org.tr mikro sitesinde yer alıyor.