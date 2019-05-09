CARMEDYA – Prometeon Lastik Grubu’nda yeni atamalara gerçekleşti. Prometeon’un Türkiye’deki Fabrika Direktörü Hakan Yalnız oldu.

Görevler verildi

Dünyanın endüstriyel ve ticari lastik odaklı tek şirketi Prometeon’un Türkiye’deki Fabrika Direktörü Hakan Yalnız Prometeon Lastik Grubu’nun tüm dünyadaki üretiminin sorumluluğunu üstlendi. Yalnız’ın yerine ise Grubun Çin’deki Ar-Ge Merkezi’nin Direktörlüğü görevini yürüten Bahadır Özer atandı. Prometeon Lastik Grubu’nun İtalya’daki genel merkezinde görev alacak olan Yalnız, şirketin Türkiye, Mısır ve Brezilya’daki fabrikalarının üretimden sorumlu olacak. Nisan 2019 itibarıyla Prometeon Lastik Grubu’nda “Chief Manifacturing Officer” olarak rol üstlenecek olan Yalnız bu atama ile Prometeon’un globalde üst düzey görev alan 4 yöneticisinden biri oldu. Kariyerine 1992 yılında Pirelli’de başlayan, lastik sektöründe önemli bir tecrübeye sahip bulunan, Türkiye’de ve globalde pek çok görev üstlenen Bahadır Özer ise, Yalnız’dan devraldığı Prometeon Türkiye Fabrika Direktörlüğü görevini yürütecek.