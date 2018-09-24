Posche için Dizel Motor Bitti

CARMEDYA.COM – Alman otomobil üretici Porsche, ürün gamını müşteri ihtiyaçlarına ve teknolojik gelişmelere göre şekillendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda hibrit teknoloji ve elektrikli mobilite alanındaki çalışmalarını hızlandıran spor otomobil üreticisi, artık dizel motorlu otomobil satmayacağını açıkladı.

Porsche, 2022 yılına kadar elektrikli mobilite alanına 6 milyar Euro’dan fazla yatırım yapmayı Hedefliyor. Bu sayede gelecekteki sürdürülebilir büyümesinin temelini atmayı planlıyor. Hibrit modellere olan ilgi de hızla artıyor, örneğin Avrupa’da satılan Panamera modellerinin yüzde 63’ü hibrit motora sahip. 2017 yılında dünya çapındaki Porsche satışlarında dizel otomobillerin payı yüzde 12 seviyesindeydi. Porsche ayrıca Şubat ayından bu yana ürün gamına yeni bir dizel otomobil eklememişti. Değişen bu şartlara bağlı olarak şirket, gelecekte dizel motorlu otomobil üretmeme kararı aldı.

Hibrit ve Elektriğe İlgi Artıyor

Gelecek yıl, Porsche’nin tamamen elektrikli ilk spor otomobili olan Taycan modelini tanıtılacak. Bu model, nötr CO2 yöntemlerle üretiliyor ve Avrupa’nın dört bir yanında kurulan yüksek performanslı bir şarj altyapısı ile çevre dostu bir şekilde yeşil enerjiden faydalanıyor. 2025 yılına dek Porsche’nin ürettiği her iki otomobilden biri ya hibrit ya da tümüyle elektrikli olacak. Spor otomobil üreticisi ayrıca içten yanmalı motorları daha verimli kılmak yönündeki çalışmalarını sürdürüyor. Dolayısıyla safkan, etkileyici ve güçlü spor otomobiller, Porsche ürün gamında önemli bir rol oynamayı sürdürecek.