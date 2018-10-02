Porsche’nin yeni 935 Clubsport modeli ortaya çıktı

CARMEDYA.COM – Porsche hayranları, Kaliforniya’daki Rennsport Reunion’da ortaya çıkarılan yeni Porsche 935 Clubsport’u hayranlıkla izledi. Otomobil oldukça iddialı görünüyor.

Pist savaşçısı

Yeni pist savaşçısı, balina şeklini andıran genişletilmiş kıvrımlı gövdesi ile adeta bir Moby Dick’i bize hatırlatıyor. Yeni 935’in gövdesi neredeyse tamamen karbon fiber takviyeli polimerden üretildi ve bu da ağırlığın 1,380 kg seviyesine düşürdü. Şasi, aktarma organı da dahil olmak üzere mevcut 911 GT2 RS’in alt yapısında bu model sunuluyor. 690 Hp gücü model 3.8 litrelik altı silindirli motordan üretiyor. Modelde 7 ileri çift kavramalı bir şanzıman kullanılmış. Sınırlı kaydırmalı diferansiyel sistemi de modelde unutulmamış.

Boyutları değiştirildi

Yeni uzatılmış gövde, 935’in boyutlarının büyümesine sebep olmuş model 4.865 mm uzunluğa, 2034 mm genişliğe ve 1359 mm yüksekliğe sahip. Standart GT2 RS’den 316 mm daha uzun bu otomobil. Modelin aerodinamik yapısı üzerinde çok çalışılmış. Jantlar 940 Hybrid LMP1’den alınmış. Ancak aerodinamik açıdan yeniden elden geçirilmiş. Modelden sadece 77 adet üretilecek. Avrupa’da fiyatlandırma 701.948 Euro olacak. İlk teslimatların Haziran 2019’da başlaması bekleniyor.