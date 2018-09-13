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Porsche kısa süreli kiralama işine giriyor

Yazan Alper Güler -

CARMEDYA.COM – Porsche’nin en ucuz modelinin fiyatını biliyor musunuz? Yurt dışında Porsche Macan tam olarak 47.800 $’dan başlıyor.

İki program olacak

Porsche ABD’de markayı hiç olmadığı kadar ekonomik hale getirmeyi amaçlayan iki yeni pilot programı başlatmak için uğraşıyor.  İlk pilot program Porsche Drive adı verilen ve abonelikle birlikte çalışan bir kiralama hizmetidir. Diğeri ise aylık aboneliklerle Porsche kullanmanıza imkan sağlayan seçenek. Servis bu hafta Atlanta, Georgia’da başlatılacak. Kullanıcıların dört saat veya bir haftaya kadar bir Porsche kiralayabilecek. Fiyatlandırma ise şu şekilde. 718 Boxster , 718 Cayman veya Macan ile 4 saat geçiren biri 269 $ ödeyecek. 911 ile bir hafta geçirmenin fiyatı ise 2.909 dolar olarak biliniyor. Diğer kiralama opsiyonunda ise Porsche Host adı verilen bir servis yer alıyor. Turo uygulamasıyla çalışan bu sistem üzerinden aylık kiralama rezervasyonları alınacak. Akabinde rezervasyona göre modelin planlanması yapılacak.

Alper Güler
2008 yılından bu yana otomobil yayıncılığı sektörünün her alanında görevlerde bulunan Alper Güler, Türkiye’de dijital otomobil yayıncılığına Otomobil Dünyam çatısı altında başlatmıştır. 2014 yılında Doğan Yayın Holding bünyesinde çalışan Alper Güler, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup adını alan Carmedya’da görevine devam etmektedir. Bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.
https://www.carmedya.com

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