Porsche kamyon mu üretecek?

CARMEDYA.COM – Porsche, tasarım konusunda ve performans konusunda iddialı modeller üretmeye devam ediyor. Bu kez kamyon mu üretecek?

Ortaya çıkan fotoğraf kafaları karıştırdı

Kamyon tasarımı fazlasıyla dikkat çekici. Ön yüzünde dört noktalı Led farlar dikkat çekiyor. Bolca yuvarlak hattın kullanıldığı model tasarım konusunda iddialı. Hemen arkasında ise Porsche GT Vision’u taşıyacak bir alan sunulmuş. Bu model henüz üretilmeyecek. Sadece eskiz olarak tasarlanmış. Ancak üretilirse Porsche sahiplerinin bunlardan bir tane alacağı kesindir.