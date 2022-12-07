Porsche 911’e Dakar dokunuşu

CARMEDYA.COM – Porsche, Los Angeles Otomobil Fuarı’nda 911 Dakar modelinin dünya prömiyerini gerçekleştirdi.

Sadece 2 bin 500 adetle sınırlı bu özel model; Porsche 911 konseptinde neredeyse hiçbir sınır olmadığını göstermekle kalmıyor, aynı zamanda Porsche’nin 1984 Paris-Dakar Rallisinde kazandığı ilk büyük zaferi de anımsatıyor. Bu zafer, aynı zamanda Porsche 911 için dört tekerlekten çekişin doğuşunu da simgeliyor. Bu nedenle yeni 911 Dakar, nice zafere imza atan ikonik otomobili anımsatan isteğe bağlı bir Rally Design Paketi ile de sunuluyor.

Modelde göze ilk çarpan detay, spor süspansiyonlu bir 911 Carrera ile karşılaştırıldığında yerden 50 milimetre daha yüksek olması. Ayrıca yeni süspansiyon kaldırma sistemi ile araç 30 milimetre daha yükseltebiliyor. Yerden yüksekliği ve rampa açısı ile geleneksel SUV’lere meydan okuyor. Kaldırma sistemi sadece engelleri yavaşça aşmakla kalmıyor, aynı zamanda yeniden ayarlanmış şasinin ayrılmaz bir parçasını teşkil ediyor. 170 km/saate varan hızlarda “yüksek seviye” ayarı kullanılabiliyor. Bu hızın üzerine çıkıldığında araç, otomatik olarak normal seviyeye geri dönüyor.

Otomobilin üç litrelik çift turbolu altı silindirlik motoru 480 PS (353 kW) güç ve 570 Newtonmetre maksimum tork sunuyor. Yeni spor otomobil, 100 km/sa hıza 3,4 saniyede ulaşırken arazi lastikleri nedeniyle azami hızı 240 km/sa ile sınırlandırılmış.

911 Dakar’da sekiz vitesli PDK ve Porsche dört tekerlekten çekiş sistemi standart olarak yer alıyor. Standart donanımda ayrıca arka akstan yönlendirme, 911 GT3’ün motor bağlantıları ve PDCC viraj dengeleme sistemi de bulunuyor. Tüm bu bileşenlerin etkileşimi, 911 Dakar’ın kumda ve en zorlu zeminlerde Nürburgring Nordschleife’de olduğu kadar dinamik olmasını sağlıyor. Direksiyon simidindeki döner düğme kullanılarak seçilebilen iki yeni sürüş modu da maksimum arazi performansı sağlıyor. Ralli modu, engebeli yüzeyler için ideal bir sürüş sağlarken, Arazi modunda otomobili en yüksek konuma getiriyor. Bu mod, zorlu arazilerde ve kumda maksimum çekiş için tasarlanmış. İki yeni sürüş modu da yumuşak zeminlerde etkileyici hızlanma sağlayan ve yaklaşık yüzde 20 tekerlek kaymasına izin veren yeni Ralli Kalkış Kontrolü sunuyor.

Opsiyonel tavan çadırı

911 Dakar’ın diğer karakteristik özellikleri arasında yeni geliştirilen, CFRP’den yapılmış sabit hafif arka spoiler ve 911 GT3’ten alınan çarpıcı hava çıkışlarına sahip CFRP ön bagaj bölmesi kapağı yer alıyor. Önde ve arkada kırmızı alüminyum çekme halkaları, genişletilmiş tekerlek yuvaları ve eşikleri ile ön, arka ve yan eşiklerdeki paslanmaz çelik koruyucu unsurlar gibi standart arazi detayları da otomobili farklılaştırıyor. Yeniden tasarlanan ön taraftaki yan hava girişleri de paslanmaz çelik ızgaralarla seken taşlara karşı koruma sağlıyor.

Porsche 911 Dakar’ın tavanında, isteğe bağlı olarak bir portbagaj ve 12 voltluk güç çıkışı yer alıyor. Portbagaj, 42 kilogram kapasitesiyle yakıt, su bidonları, kürekler ve çekiş halatları gibi ralli ekipmanlarını sorun yaşamadan taşımak için ideal bir yer sağlıyor. 911 Dakar için opsiyonel olarak alınabilen bir çatı çadırı da sunuluyor.

İç mekanda 911 Dakar, standart tam yarış koltukları ve arka koltukların çıkarılmasıyla sportifliğe vurgu yapıyor. Hafif cam ve hafif akü, ağırlığı daha da azaltarak otomobilin 1.605 kg ağırlığın altında kalmasını sağlıyor. Bu sayede otomobil, PDK donanımlı 911 Carrera 4 GTS modelinden sadece 10 kg daha ağır.

Dakar’ın iç mekânının belirleyici bir özelliği, 911 Dakar için metalik dış kaplama olarak da özel olarak sunulan Gölge Yeşili dekoratif dikişli standart Race-Tex yüzeyler. Emniyet çubuğu, altı noktalı emniyet kemerleri ve yangın söndürücü içeren Rally Sport Paketi, opsiyonel olarak alınabiliyor.

Ralli tasarım paketiyle 1984 Paris-Dakar stili

Otomobilin Porsche Exclusive Manufaktur tarafından tasarlanan ve opsiyonel olarak alınabilen Rally Design Paketi’ de bulunuyor. Bu tasarım paketinin merkezinde, Beyaz/Metalik Enzian Mavisi renkte iki tonlu boya kaplaması yer alıyor. Porsche, çift renkli boya ve dekoratif folyo kombinasyonunu seri üretimde ilk defa kullanıyor. Kullanıcılar ayrıca aracın yan tarafına yazılmak üzere 0 ile 999 arasında kendine özel bir yarış numarası da seçebiliyor. 1984 Paris-Dakar Rallisi’nin kazanan aracını temel alan Rally Design Paketinde, kırmızı ve altın renkli ralli şeritlerine ek olarak, kapılarda “Roughroads” (Zorlu Yollar) yazısı yer alıyor. Tescilli bir ticari marka olan bu ifade 911 Dakar’ın konseptini ve arazi sürüşüne uygunluğunu yansıtıyor. Standart araçta bulunmayan beyaza boyanmış jantlar ve kırmızı stop lambası şeridi, ayırt edici görünümü tamamlıyor. İç mekânda genişletilmiş Race-Tex ve deri detayların yanı sıra Köpek Balığı Mavisi renkte emniyet kemerleri gibi başka göz alıcı özellikler arasında yer alıyor.

Porsche tasarımı kronograf

911 Dakar müşterileri, araca uygun Porsche Tasarımı Kronograf 1 -911 Dakar veya Kronograf 1- 911 Dakar Rally Design Edition’ı özel olarak sipariş edebiliyor. Bu özel tasarım, gövdesi özellikle çizilmeye karşı dayanıklı ve hafif titanyum karbürden yapılan ilk kronograf olma özelliğini taşıyor.