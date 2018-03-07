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Porsch’den Cenevre’de iki dünya prömiyeri

Yazan Kübra Yeşilkaya -
Porsche

CARMEDYA.COM – Porsche, Cenevre Otomobil Fuarı’nda Mission E Cross Turismo isimli CUV (crossover) konseptini ilk kez sergiledi. 4,95 metre uzunluğundaki konsept, dört tekerlekten çekiş sistemini besleyen 800 voltluk ve hızlı şarj şebekesine bağlanabilen bir motor altyapısına sahip. Otomobil, endüktif şarjla, bir şarj istasyonunda veya Porsche ev enerji depolama sistemini kullanarak şarj edilebiliyor.

Porsch’den Cenevre’de iki dünya prömiyeri

Otomobilin sunduğu kesintisiz güç düzeyi piyasadaki hiçbir elektrikli otomobille kıyaslanamayacak kadar fazla. İki adet sabit mıknatıslı senkron motorundan (PSM) ürettiği 600 hp (440 kW) üzerindeki güç ile Mission E Cross Turismo sıfırdan 100 km/s hıza 3,5 saniyeden, 200 km/s hıza ise 12 saniyeden kısa bir sürede çıkabiliyor.

Yola çıkmaya hazır olan Mission E Cross Turismo Porsche’nin 2015 Uluslararası Otomobil Fuarı’nda (IAA) tanıtımını yaptığı Mission E konsepti üzerinden geliştiriliyor. Bu model temel alınarak seri üretime geçirilecek otomobilin prömiyeri önümüzdeki yıl yapılacak.

520 HP gücünde Yeni 911 GT3 RS

911 GT3 RS ile Porsche atmosferik motora sahip şimdiye kadarki en güçlü yolda kullanıma uygun yarış otomobilini piyasaya sürüyor. 520 hp güç, 9.000 d/dk’ya kadar çıkan devir ve dört litrelik altı silindirli bir boxer motordan geliyor. Tüm GT modelinde olduğu gibi GT3 RS de motor sporlarında kullanılan şasi üzerinde oturuyor. Arka akstan yönlendirme özelliği de eklenen şasi sayesinde otomobil manevralarda keskinliğinden ödün vermiyor. Sıfırdan 100 km/s hıza 3,2 saniyede çıkabilen 911 GT3 RS’in azami hızı 312 km/s.

Kübra Yeşilkaya
2014 yılında lisede, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık bölümünü bitirmişdir. 2016 yılında SAÜ MYO Üniversitesinden, Habercilik ve Gazetecilik den mezun olmuştur. Ayrıca AÖF – Medya ve İletişim bölümünde eğitimine devam etmektedir. 2014 den 2016 yılları sonuna kadar Kampüshaber gazetesinde Grafikerlik ve muhabirlik, aynı zamanda Hürriyet aile sitesinde editör yardımcılığı yapmıştır. Kısa bir süre M&T Reklam şirketinde grafik tasarımcı olarak yer almıştır. 2017 yılında Anadolu Yaşam Sağlık Tesislerinde Sosyal Medya Uzman yardımcılığı ve grafikerlik yapan Kübra Yeşilkaya, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup da yeni görevine devam etmektedir.

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